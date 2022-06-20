Популярную соцсеть TikTok обвинили в слежке за пользователями. Речь идет о злоупотреблении полномочиями китайских сотрудников, которые имеют доступ к личным данным пользователей.

Скандал предали огласке на фоне заявлений самой TikTok о перенаправлении данных пользователей США на серверы в переделах страны, а не в Китай.

В руки журналистов издания BuzzFeed попали записи собраний и презентаций для сотрудников соцсети. В документах шла речь о необходимости предоставления доступа к данным пользователей США. В файлах сообщается, что один из сотрудников отдела доверия и безопасности TikTok якобы заявил, что все видно в Китае, а другой работник добавил, что инженеры имеют доступ ко всему.

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Похоже, сотрудники имели доступ к личной информации пользователей с сентября 2021 года по январь 2022 года. TikTok многие годы подвергается критики за раскрытие конфиденциальных данных жителей штатов со стороны Китая. Еще в 2020 году бывший президент США Дональд Трамп грозился запретить сервис на территории страны, если TikTok откажется разместить свои серверы в пределах штатов.

Теперь, по заявлению сервиса, все данные пользователей США направляются на сервера компании Oracle, которые размещены в пределах государства.