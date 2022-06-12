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Как и зачем отключать геолокацию на iPhone: для всех приложений или по отдельности

12 июня 2022, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

В условиях войны важно всегда поддерживать связь с близкими, а также быть в курсе последней информации. В этом нам помогают смартфоны, с помощью которых можно общаться, читать оперативные новости и ориентироваться в пространстве с помощью карт. 

Однако для некоторых функций необходима функция геолокации, которая использует GPS или Blueotooth. Помимо плюсов, технология потребляет огромное количество заряда смартфона, а также помогает сервисам и приложениям узнавать местоположение человека. 

Как отключить геолокацию на iPhone — далее в материале.

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Для прекращения работы служб определения местоположения достаточно следовать простой инструкции:

  1. Разблокируйте смартфон и нажмите на символ Настройки;
  2. После открытия меню нужно найти строку Конфиденциальность и нажать на нее;
  3. Из списка функций выберите Службы геолокации, и нажмите на переключатель напротив сервиса один раз.

После этого iPhone не будет позволять приложениям определять местоположение смартфона с последующей передачей информации приложениям.

Если функция все еще важна, ее можно ограничить частично. Для этого нужно в разделе Службы геолокации прокрутить вниз до нужного приложения, нажать на него, и выбрать вариант Никогда. Смартфон не будет предоставлять информацию конкретно этому приложению данные о геолокации.

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