В условиях войны важно всегда поддерживать связь с близкими, а также быть в курсе последней информации. В этом нам помогают смартфоны, с помощью которых можно общаться, читать оперативные новости и ориентироваться в пространстве с помощью карт.
Однако для некоторых функций необходима функция геолокации, которая использует GPS или Blueotooth. Помимо плюсов, технология потребляет огромное количество заряда смартфона, а также помогает сервисам и приложениям узнавать местоположение человека.
Как отключить геолокацию на iPhone — далее в материале.
Для прекращения работы служб определения местоположения достаточно следовать простой инструкции:
- Разблокируйте смартфон и нажмите на символ Настройки;
- После открытия меню нужно найти строку Конфиденциальность и нажать на нее;
- Из списка функций выберите Службы геолокации, и нажмите на переключатель напротив сервиса один раз.
После этого iPhone не будет позволять приложениям определять местоположение смартфона с последующей передачей информации приложениям.
Если функция все еще важна, ее можно ограничить частично. Для этого нужно в разделе Службы геолокации прокрутить вниз до нужного приложения, нажать на него, и выбрать вариант Никогда. Смартфон не будет предоставлять информацию конкретно этому приложению данные о геолокации.