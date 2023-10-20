В новой игре Spider-Man 2 от Sony оставили пасхалки для украинцев. Так, в Нью-Йорке сделали район с украинскими вывесками. О находке заявили геймеры в соцсети Twitter, поделившись снимками локации с отсылками.

Ще трішки фото Кажуть, один з перших районів доступних для дослідження у Marvel’s Spider-Man 2 це маленька Одеса! Завтра після роботи зацінимо на стрімі ❤️ pic.twitter.com/OUguMaN1VC — Падон (@pad0n) October 19, 2023

Известно, что разработкой игры занималась компания Insomniac Games для Sony. По сюжету, Человек-Паук живет в Нью-Йорке, а локация с украинскими символами — это Брайтон Бич. В реальной жизни такой район существует, и в нем живут жители стран бывшего СССР.

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Так, на локации несколько вывесок с сине-желтыми цветами и символами Украины. Игроки Spider-Man 2 могут увидеть вывески с трезубом, магазином одежды под названием Kyiv Clothing Co, больницу, аптеку, магазин с продуктами Українські продукти и Склепочок.

Пользователи сети восхитились подобным решением от компании Sony — многим по душе видеть в новой игре украинскую символику. Тем более, что релиз Spider-Man 2 состоялся 20 октября, и миллионы геймеров по всему миру увидят пасхалки.

Напомним, что играть будет еще приятнее в обозримом будущем — в Украине в 2024 году может заработать 5G-сеть. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров. Сейчас ведутся переговоры с одной компании касательно новой сети. Помимо внедрения нового стандарта, ожидается улучшение работы и 4G.