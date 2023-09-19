В 2024 году в Украине может появиться тестовая сотовая связь пятого поколения — 5G. Однако пока что лишь пилотная версия.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас идут переговоры с одной из компаний по поводу 5G. Кроме того, планируют улучшить и 4G.

— Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году. Также работаем над улучшением 4G. Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшалась связь. Однако ситуация меняется, — сказал Федоров.

В августе мы писали, что Украина получила первые интернет-терминалы Satcube, которые являются аналогами Starlink. Первые поставки были в начале лета.

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Интернет-терминал Satcube может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала составляет до одной секунды, спутники находятся на орбите на высоте более 35 тыс. км.