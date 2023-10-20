У новій грі Spider-Man 2 від Sony залишили пасхалки для українців. Так, у Нью-Йорку зробили район з українськими вивісками. Про знахідку заявили геймери в соцмережі Twitter, поділившись знімками локації з відсиланнями.

Ще трішки фото Кажуть, один з перших районів доступних для дослідження у Marvel’s Spider-Man 2 це маленька Одеса! Завтра після роботи зацінимо на стрімі ❤️ pic.twitter.com/OUguMaN1VC — Падон (@pad0n) October 19, 2023

Відомо, що розробкою гри займалася компанія Insomniac Games для Sony. За сюжетом, Людина-Павук живе в Нью-Йорку, а локація з українськими символами – це Брайтон Біч. У реальному житті такий район існує, і в ньому живуть жителі країн колишнього СРСР.

Зараз дивляться

Так, на локації кілька вивісок із синьо-жовтими кольорами та символами України. Гравці Spider-Man 2 можуть побачити вивіски з тризубом, магазином одягу під назвою Kyiv Clothing Co, лікарню, аптеку, магазин із продуктами Українські продукти та Склепочок.

Користувачі мережі захопилися подібним рішенням від компанії Sony – багатьом до душі бачити в новій грі українську символіку. Тим більше, що реліз Spider-Man 2 відбувся 20 жовтня, і мільйони геймерів по всьому світу побачать пасхалки.

Нагадаємо, що грати буде ще приємніше в недалекому майбутньому – в Україні 2024 року може запрацювати 5G-мережа. Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров. Зараз ведуться переговори з однією компанією щодо нової мережі. Крім впровадження нового стандарту, очікується поліпшення роботи і 4G.