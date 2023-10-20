Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Інтернет

У грі Spider-Man 2 залишили пасхалки для українців-Man 2

20 Жовтня 2023, 17:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Spider-Man 2

У новій грі Spider-Man 2 від Sony залишили пасхалки для українців. Так, у Нью-Йорку зробили район з українськими вивісками. Про знахідку заявили геймери в соцмережі Twitter, поділившись знімками локації з відсиланнями.

Відомо, що розробкою гри займалася компанія Insomniac Games для Sony. За сюжетом, Людина-Павук живе в Нью-Йорку, а локація з українськими символами – це Брайтон Біч. У реальному житті такий район існує, і в ньому живуть жителі країн колишнього СРСР.

Зараз дивляться

Так, на локації кілька вивісок із синьо-жовтими кольорами та символами України. Гравці Spider-Man 2 можуть побачити вивіски з тризубом, магазином одягу під назвою Kyiv Clothing Co, лікарню, аптеку, магазин із продуктами Українські продукти та Склепочок.

Користувачі мережі захопилися подібним рішенням від компанії Sony – багатьом до душі бачити в новій грі українську символіку. Тим більше, що реліз Spider-Man 2 відбувся 20 жовтня, і мільйони геймерів по всьому світу побачать пасхалки.

Нагадаємо, що грати буде ще приємніше в недалекому майбутньому – в Україні 2024 року може запрацювати 5G-мережа. Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров. Зараз ведуться переговори з однією компанією щодо нової мережі. Крім впровадження нового стандарту, очікується поліпшення роботи і 4G.

Читайте також:
NetflixNetflix планує створювати ігри за мотивами серіалів Гра в кальмара і Венздей

Теги
Ігри Людина-павук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь