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Twitter вводить тимчасові обмеження на перегляд твітів за добу

1 Липня 2023, 22:59
Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ілон Маск
Джерело: Getty Images

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що вводяться тимчасові обмеження на перегляд кількості публікацій за добу.

Про це Ілон Маск написав у Twitter.

За його словами, обмеження вводяться для усунення екстремального рівня збору даних і маніпулювання системою. Він наголосив, що обмеження тимчасові.

Підтверджені (із синьою галочкою) облікові записи зможуть читати 6 000 публікацій за добу, неперевірені акаунти до 600 публікацій на добу, а нові неперевірені облікові записи до 300 постів за добу.

Раніше повідомлялося, що компанія Twitter відмовилася оплачувати послуги Google. Багато років Google допомагає соцмережі боротися зі спамом та захищає акаунти – тепер такі функції під питанням.

Теги
Twitter Ілон Маск Інтернет
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