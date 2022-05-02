Apple обвинили в очередном нарушении законов ЕС. Брюссельские регуляторы считают, что платежная система Apple Pay создает монополию на рынке сервисов для оплаты услуг и товаров.

К примеру, разработчики приложений не имеют доступу к чипу NFC, который отвечает в смартфонах за бесконтактные платежи. Из-за таких ограничений, у Apple Pay нет конкурентов, которые могут лишить корпорации части заработка.

Есть признаки того, что Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурентноспособных кошельков на устройствах Apple, — заявила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Если в ЕС смогут подтвердить факт нарушений, Apple будет оштрафована на сумму в 10% от годового заработка.

Apple уже ответила на обвинения, заявив, что предоставляет доступ к NFC своей платежной системы ради конфиденциальности и удобства.

— Apple Pay — это лишь один из многих способов совершения платежей, доступных европейским потребителям. Он обеспечивает равный доступ к NFC и устанавливает передовые стандарты конфиденциальности и безопасности, — ответили в компании.

Apple уже неоднократно обвиняли в нарушении законов ради дополнительной прибыли. К примеру, компанию начали тщательно проверять регуляторы в ЕС после обвинений Spotify в огромной комиссии с покупок — Apple отбирала 30% от заработанных денег у разработчиков приложений.