Apple представила новую технологию переработки смартфонов для использования полученных материалов. Сейчас продукция компании содержит почти 20% переработанных материалов, что является рекордным для корпорации.

Производитель смартфонов начал использовать переработанное золото для покрытия платы и проводов iPhone 13 и iPhone13 Pro в 2021 году.

Это стало возможным благодаря функции обмена старых гаджетов на новые — после этого устройство разбирают для использования материала на новых моделях. Apple поделилась интересной статистикой — в тонне мобильных телефонов может быть в 80 раз больше золота, чем в тонне добытой породы из золотого рудника.

На фоне этих заявлений, компания представила новую машину для утилизации устройств под названием Taz. Новинка будет отделять магниты от аудиомодулей, изымая больше редкоземельных элементов. Apple также модернизировала робота-утилизатора Daisy — он теперь способен разбирать 23 модели iPhone.

Сейчас компания столкнулась с другими проблемами, из-за которых iOS 16 и iPhone 14 могут представить позже. Изменения в законах ЕС обязали Apple предоставить больше возможностей пользовтаелям для выбора браузера, мессенджеров и других сервисов. Учитывая принцип работы смартфонов и ОС, реализовать это будет проблематично. Аналогичные требования предъявили и Google, но у Android достаточно гибкая система работы.