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Топлять своїх конкурентів: Apple знову звинуватили у порушенні законів ЄС

2 Травня 2022, 17:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple Pay
Джерело: Depositphotos

Apple звинуватили у черговому порушенні законів ЄС. Брюссельські регулятори вважають, що платіжна система Apple Pay створює монополію на ринку сервісів для оплати послуг та товарів.

Наприклад, розробники програм не мають доступу до чіпа NFC, який відповідає у смартфонах за безконтактні платежі. Через такі обмеження Apple Pay не має конкурентів, які можуть позбавити корпорації частини заробітку.

– Є ознаки того, що Apple обмежила доступ третіх осіб до ключових технологій, необхідних для розробки конкурентних гаманців на пристроях Apple, – заявила Європейський комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Якщо в ЄС зможуть підтвердити факт порушень, Apple буде оштрафована на суму 10% від річного заробітку.

Apple вже відповіла на звинувачення, заявивши, що надає доступ до NFC своєї платіжної системи заради конфіденційності та зручності.

– Apple Pay – це лише один із багатьох способів здійснення платежів, доступних європейським споживачам. Він забезпечує рівний доступ до NFC та встановлює передові стандарти конфіденційності та безпеки, – відповіли в компанії.

Apple вже неодноразово звинувачували у порушенні законів задля додаткового прибутку. Наприклад, компанію почали ретельно перевіряти регулятори в ЄС після звинувачень Spotify у величезній комісії з покупок – Apple відбирала 30% від зароблених грошей у розробників додатків.

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Джерело
Financial Times
Теги
Apple, Apple Pay
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