Исследователи Технического университета в Дании создали самую тонкую елку в мире. Толщина новогодней красавицы, изготовленной из графена, составляет один атом.

Елку вырезали из десятиметрового графенового полотна, “запеченного” на медном листе при температуре 1000 °C, а затем с помощью ламинатора перенесенного на обычную пластиковую упаковочную пленку.

— Если бы мы нарисовали дерево простым карандашом и отделили изображение от бумаги, оно все равно было бы толще полученной елки из графена, — заявил руководитель проекта Питер Боггильд.

По словам ученых, их импровизированная елка в 30 тыс. раз тоньше кухонной пленки.

В процессе исследователи опробовали новый способ проверки качества графена, который поможет использовать этот материал в массовом производстве микросхем.

Графен состоит из одного слоя атомов углерода, связанных между собой по схеме гексагональной решетки (как пчелиные соты). Такая структура делает его самым тонким и прочным искусственным материалом, а также позволяет проводить электрический ток лучше меди.

Графен давно рассматривают как альтернативу кремнию в изготовлении чипов, но сначала следует разработать надежный механизм тестирования качества графеновых изделий. Ученые DTU использовали для этого радиоизлучатели в диапазоне терагерца.