Дослідники Технічного університету в Данії створили найтоншу ялинку у світі. Товщина новорічної красуні, виготовленої з графену, становить один атом.

Ялинку вирізали із десятиметрового графенового полотна, “запеченого” на мідному листі за температури 1000 °C, а потім за допомогою ламінатора перенесеного на звичайну пластикову пакувальну плівку.

– Якби ми намалювали дерево простим олівцем і відділили зображення від паперу, воно все одно було б товщим, ніж отримана ялинка з графену, — заявив керівник проекту Пітер Боггильд.

За словами вчених, їхня імпровізована ялинка в 30 тис. разів тонша за кухонну плівку.

У процесі дослідники випробували новий спосіб перевірки якості графену, що допоможе використовувати цей матеріал у масовому виробництві мікросхем.

Графен складається з одного шару атомів вуглероду, пов’язаних між собою за схемою гексагональної решітки (як бджолині соти). Така структура робить його найтоншим і найміцнішим штучним матеріалом, а також дозволяє проводити електричний струм краще за мідь.

Графен давно розглядають як альтернативу кремнію у виготовленні чипів, але спочатку треба розробити надійний механізм тестування якості графенових виробів. Вчені DTU використали для цього радіовипромінювачі у терагерцовому діапазоні.