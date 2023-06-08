Глава Apple Тим Кук рассказал, что думает о новой гарнитуре Vision Pro стоимостью от $3,5 тыс. Руководитель компании уверен, что цена более чем обоснованная, но не уверен, что она для обычных людей.

— Сможет ли среднестатистический человек позволить себе Vision Pro? Не знаю, но выбор нужно делать, основываясь на финансовых возможностях. За эти деньги вы получаете 4K разрешение на оба глаза. Считаю, что у Vision Pro отличная цена, — заявил Тим Кук.

Именно цена и вызвала кучу споров в сети — ценник в $3,5 тыс. может помешать продукту стать массовым. Впрочем, его функционал пригодится далеко не всем фанатам техники Apple.

Еще на презентации WWDC 2023 5 июня Тим Кук оправдал стоимость гаджета самой передовой начинкой. Глава Apple намекнул, что компания долго время разрабатывала это устройство, и сам он является большим фанатом дополненной реальности.

Vision Pro представляют собой OLED-экраны с разрешением 4К. В Apple надеются, что в будущем заменят Macbook, iPad и iPhone. Гарнитура уже способна открывать приложения Safari, iMessage и FaceTime, но этого точно мало, чтобы покупать устройство за такие деньги.