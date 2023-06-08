Глава Apple Тім Кук розповів, що думає про нову гарнітуру Vision Pro вартістю від $3,5 тис. Керівник компанії впевнений, що ціна більш ніж обґрунтована, але не впевнений, що вона для звичайних людей.

– Чи зможе середньостатистична людина дозволити собі Vision Pro? Не знаю, але вибір потрібно робити, ґрунтуючись на фінансових можливостях. За ці гроші ви отримуєте 4K роздільну здатність на обидва ока. Вважаю, що у Vision Pro – чудова ціна, – заявив Тім Кук.

Саме ціна й викликала безліч суперечок у мережі – цінник у $3,5 тис. може перешкодити продукту стати масовим. Утім, його функціонал стане в пригоді далеко не всім фанатам техніки Apple.

Ще на презентації WWDC 2023 5 червня Тім Кук виправдав вартість гаджета найбільш передовою начинкою. Глава Apple натякнув, що компанія довгий час розробляла цей пристрій, і сам він є великим фанатом доповненої реальності.

Vision Pro являють собою OLED-екрани з роздільною здатністю 4К. В Apple сподіваються, що в майбутньому замінять Macbook, iPad і iPhone. Гарнітура вже здатна відкривати додатки Safari, iMessage і FaceTime, але цього точно мало, щоб купувати пристрій за такі гроші.