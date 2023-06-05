У понеділок, 5 червня, відбулась велика презентація Apple, яка відкрила щорічну конференцію розробників WWDC23.

На заході анонсували нові Mac, включно з 15-дюймовим MacBook Air та Mac Pro на M2 Ultra, оновлення ОС iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 та watchOS 10, а також першу гарнітуру змішаної реальності Vision Pro.

Детальніше про новинки Apple – далі у матеріалі.

MacBook Air 15

Першою представленою новинкою став Mac Book Air 15. В Apple наголосили, що це найтонший у світі ноутбук з 15,3-дюймовим екраном.

За продуктивність пристрою відповідає процесор Apple M2. Максимальний обсяг оперативної пам’яті – 24 ГБ, а вбудованого сховища – 2 ТБ. За заявами розробників, новий MacBook Air працюватиме до 18 годин без підзарядки.

Ціна – $1299. Продажі ноутбука почнуться в середині червня.

Mac Pro і Mac Studio з новим процесором M2 Ultra

Ще однією новинкою став комп’ютер Mac Studio на основі процесора M2 і абсолютно нового чипа M2 Ultra, який на 20% потужніший, ніж M1 Ultra. Його ціна – від $1 999.

В Apple заявили, що M2 Ultra – це “найпотужніший чип, коли-небудь створений для комп’ютера”

Процесор M2 Ultra оснащений 24 ядрами і до 76 відеоядер. Чип містить у собі 134 млрд транзисторів.

Дизайн Mac Pro не змінився, а ось потужність сильно збільшилися. Ціна професійного комп’ютера Mac Pro на базі процесора M2 Ultra стартує від $6 999.

Компанія почне продажі наступного тижня, а оформити попереднє замовлення можна буде вже 5 червня.

iOS 17

В iOS 17 додали функцію Live Voicemail, яка в режимі реального часу перекладає аудіо під час виклику в текст.

Також Apple додала фільтри в пошуку iMessage і кілька інших функцій, наприклад, розшифровку аудіоповідомлень.

Що ще нового:

режим годинника StandBy,

надсилання геолокації в iMessage і “живі” стікери,

додаток Journal, який підкаже, що записати в особистий щоденник,

NameDrop: швидке відправлення даних найближчим пристроям під час торкання.

А ще Apple відмовилася від слова Привіт у фразі Привіт, Siri. Тепер голосовий асистент можна викликати одним словом.

iPadOS 17

В iPad OS 17 з’явилися додаток Здоров’я, віджети і персоналізація домашнього екрана.

Так, у додатку Здоров’я всі дані будуть синхронізуватися з іншими пристроями Apple. В операційній системі для iPad поліпшили екран блокування і додали інтерактивні віджети.

Також додали розширену підтримку редагування PDF-файлів.

Нова macOS Sonoma з ігровим режимом

Наступна версія macOS отримала назву Sonoma. В операційній системі з’являться всі нові функції з iOS 17 і iPadOS 17. Віджети можна розташовувати прямо на робочому столі.

Поліпшили Safari і додали профілі, підтримку веб-додатків, видалення трекерів, можливість ділитися паролями. У macOS 14 також з’явиться спеціальний ігровий режим – він підтримується в будь-якій грі.

Ще одне нововведення: камера тепер може відокремлювати фон. Працює в FaceTime, ZOOM і в інших програмах.

AirPods

Головне оновлення – режим адаптивного звуку для AirPods. Тепер навушники зможуть регулювати шумозаглушення і режим “прозорості” залежно від оточення.

Наприклад, якщо власник iPhone слухає музику в AirPods і з ним почнуть розмовляти, то адаптивний режим автоматично знизить гучність у навушниках.

WatchOS 10

WatchOS 10 – це велике оновлення операційної системи для Apple Watch.

У watchOS 10 з’явиться можливість отримувати швидкий доступ до віджетів, натиснувши на коліщатко Digital Crown. Опція буде підтримуватися на всіх циферблатах.

Після оновлення ПЗ годинник зможе підключатися через Bluetooth до сумісних велосипедів і точніше зчитувати інформацію про активність користувача. Також з’явиться можливість відстежувати ментальне здоров’я.

Фото: Apple