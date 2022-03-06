В России массово прекращают свою работу модные бренды одежды.

Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque уже заявили о закрытии более 500 магазинов, а также онлайн-продаж в России. Также покидают рынок РФ и другие модные бренды – H&M, Marks & Spencer, Adidas, Nike. Список компаний, ушедших с российского рынка из-за войны в Украине – смотрите на Фактах ICTV.

Граждане страны-агрессора скупают все, что видят, поскольку скоро такой возможности у них не будет.

В сети появляется множество шуток о перспективных модных брендах для россиян, например, белорусский трикотаж.

Шутят и по поводу цен на одежду, поскольку после того как весь мир ввел против России санкции, цены у них значительно поднялись.

11 день в Украине идет война, которую начала Россия.Нашу страну поддерживает весь цивилизованный мир, всемирно известные люди и даже популярные бренды.

Против России вводятся санкции, страны закрывают свое небо, а разнообразные популярные бренды прекращают продажи своей продукции.

Модные дома, поддержавшие Украину — читайте на Фактах ICTV.