Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил этан на трех карликовых планетах. Они расположены в поясе Койпера, который находится на границе нашей Солнечной системы.

Так, ученые еще с 20 века пытаются узнать больше об этих космических телах. Их диаметр — около 1 тыс. км, и они имеют названия Седна, Гунгун и Кваоар. Телескоп с помощью инфракрасного спектрометра получает ценную информацию об этих планетах.

Так, аппарат Джеймса Уэбба помог узнать больше информации об орбитах и составах объектов — удалось обнаружить легкие углеводороды и сложные органические молекулы — все из-за облучения метана.

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Ученые отметили, что три космических тела имеют разные температурные условия и уровни облучения. Исследование поможет ученым узнать больше о процессах, которые происходят за снеговой линией в планетарных системах — когда летучие соединения замерзают. Это также раскроет глаза на многие аспекты формирования атмосфер на планетах, в том числе и от орбит.

Напомним, что недавно в NASA показали образцы астероида Бенну, которые недавно доставили на Землю в рамках многолетней миссии. Как оказалось, почва с космического тела содержит 10% воды, а также около 5-10% углерода. Не исключено, что на нем могла быть жизнь.