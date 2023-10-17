Телескоп Джеймса Вебба виявив етан на трьох карликових планетах. Вони розташовані в поясі Койпера, що міститься на межі нашої Сонячної системи.

Так, вчені ще з 20 століття намагаються дізнатися більше про ці космічні тіла. Їхній діаметр – близько 1 тис. км, і вони мають назви Седна, Гунгун і Кваоар. Телескоп за допомогою інфрачервоного спектрометра отримує цінну інформацію про ці планети.

Так, апарат Джеймса Вебба допоміг дізнатися більше інформації про орбіти та склади об’єктів – вдалося виявити легкі вуглеводні та складні органічні молекули – усе через опромінення метану.

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Науковці зазначили, що три космічні тіла мають різні температурні умови та рівні опромінення. Дослідження допоможе вченим дізнатися більше про процеси, які відбуваються за сніговою лінією в планетарних системах – коли леткі сполуки замерзають. Це також розкриє очі на багато аспектів формування атмосфер на планетах, зокрема й від орбіт.

Нагадаємо, що нещодавно в NASA показали зразки астероїда Бенну, які нещодавно доставили на Землю в рамках багаторічної місії. Як виявилося, ґрунт із космічного тіла містить 10% води, а також близько 5-10% вуглецю. Не виключено, що на ньому могло бути життя.