Риск применения Владимиром Путиным ядерного оружия существует, но не означает 100%. Наиболее опасными датами для этого могут быть последняя неделя октября – первая неделя ноября.

Об этом в эксклюзивном прогнозе для Фактов ICTV заявила астролог Ольга Медвецкая.

По словам Медвецкой, астрология работает по аналогии. К примеру, первые недели августа этого года астрологически ознаменовались высокой вероятностью катастрофы на ЗАЭС. И действительно, тогда Украина, а с ней и весь мир ходили по лезвию ножа, затаив дыхание, ведь никто не мог дать гарантию, решится ли РФ на крайние шаги.

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Однако, какие бы предпосылки ни складывались из-за положения планет, все же решающий шаг делает сам человек. Никогда астрология не является роковой, всегда остается пространство для волеизъявления человека. Хотя тенденции влияния небесных тел ощущают все.

– Поэтому, несмотря на чрезвычайно высокую вероятность аварии на ЗАЭС, в августе она так и не произошла. Так что и теперь, даже имея влияние планет, склоняющихся к таким событиям, как ядерная катастрофа, мы не можем говорить, это точно произойдет либо нет, – объясняет астролог.

Со второй половины октября начнут действовать аспекты, которые будут подстрекать к эскалации военных событий, ведь планета агрессии, войны и оружия Марс будет в отрицательном положении в отношении Юпитера. Последний способен увеличить, расширить и придать масштаб всему, в этом случае – вооруженному конфликту.

– Марс будет иметь негативный аспект к Нептуну, что может означать использование запрещенных видов оружия, а также химического и биологического оружия, – добавляет Медвецкая.

На фоне этих положений особенно опасно выглядит оппозиция между Солнцем и Ураном, утверждает астролог. Именно это положение, вместе с упомянутыми выше и ниже аспектами, и вызывает серьезную обеспокоенность по поводу угроз применения ядерного оружия. Этот аспект будет действовать между Солнцем и Ураном с 26 октября по 15 ноября, однако самое сильное влияние будет около 8 ноября (+/- три дня).

По словам астролога Медвецкой, серьезности этой картине придают еще два фактора. Во-первых, это противодействие Сатурна – планеты диктатуры, тоталитарной власти, и Урана – который, в свою очередь, отвечает за демократию, революционность, свободу. Этот аспект действует уже довольно давно. Но именно в октябре его действие будет самым сильным и влияние его будет очень масштабным.

– Мы ощутим это и на арене военных событий, ведь это должна быть последняя переломная точка в войне диктатора против демократической Украины. Однако противостояние указанных планет ощутит и сам диктатор – его народ будет склонен бунтовать, поэтому возможны массовые беспорядки против власти в РФ.

Во-вторых, следует учесть влияние коридора затмений, который будет происходить с 25 октября по 8 ноября. Он является очень важным периодом, но и турбулентным, когда вероятность сложных жизненных ситуаций многократна.