В приложении Киев Цифровой доступна новая функция. Теперь у пользователей есть возможность сообщить о поврежденных и разрушенных в результате российско-украинской войны домах, школах, больницах, мостах и других объектах.
Как передать показания про разрушения в Киев Цифровой — далее в материале.
- Обновить приложение и зайти в него.
- Найти раздел Показания граждан и Показания о разрушении.
- Далее нажать Дать показания.
- После заполнить появившуюся форму — объект разрушения и место разрушения.
- Указать тип и описание разрушения.
- Добавить свидетелей, которые могут подтвердить разрушение, и прикрепить фото.
Проект обеспечивает вашу конфиденциальность и защищает приватность показаний. Публичной во время войны является только обобщенная статистика.
Преступники понесут ответственность за каждое повреждение. А ваши показания станут кирпичом для восстановления прекрасной и несокрушимой Украины.
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