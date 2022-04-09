В приложении Киев Цифровой доступна новая функция. Теперь у пользователей есть возможность сообщить о поврежденных и разрушенных в результате российско-украинской войны домах, школах, больницах, мостах и других объектах.

Как передать показания про разрушения в Киев Цифровой — далее в материале.

Обновить приложение и зайти в него. Найти раздел Показания граждан и Показания о разрушении. Далее нажать Дать показания. После заполнить появившуюся форму — объект разрушения и место разрушения. Указать тип и описание разрушения. Добавить свидетелей, которые могут подтвердить разрушение, и прикрепить фото.

Проект обеспечивает вашу конфиденциальность и защищает приватность показаний. Публичной во время войны является только обобщенная статистика.

Преступники понесут ответственность за каждое повреждение. А ваши показания станут кирпичом для восстановления прекрасной и несокрушимой Украины.

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