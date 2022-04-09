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Показания о разрушениях: в Киев Цифровой доступна новая функция

9 апреля 2022, 15:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Показания о разрушениях: в Киев Цифровой доступна новая функция
Источник: ГСЧС

В приложении Киев Цифровой доступна новая функция. Теперь у пользователей есть возможность сообщить о поврежденных и разрушенных в результате российско-украинской войны домах, школах, больницах, мостах и других объектах.

Как передать показания про разрушения в Киев Цифровой — далее в материале.

  1. Обновить приложение и зайти в него.
  2. Найти раздел Показания граждан и Показания о разрушении.
  3. Далее нажать Дать показания.
  4. После заполнить появившуюся форму —  объект разрушения и место разрушения.
  5. Указать тип и описание разрушения.
  6. Добавить свидетелей, которые могут подтвердить разрушение, и прикрепить фото.

Проект обеспечивает вашу конфиденциальность и защищает приватность показаний. Публичной во время войны является только обобщенная статистика.

Преступники понесут ответственность за каждое повреждение. А ваши показания станут кирпичом для восстановления прекрасной и несокрушимой Украины.

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