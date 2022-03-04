Как включить сигнал о воздушной тревоге в приложении Киев Цифровой

Мобильные приложение Киев Цифровой изменило звуковой сигнал оповещения воздушной тревоги. Чтобы услышать оповещение, необходимо добавить на смартфоне уровень громкости.

Об изменениях сообщили в КМДА. Также городская администрация опубликовала инструкцию, как включить оповещания в приложении на Android и iOS.

Владельцам смартфонов iPhone необходимо зайти в Параметры, найти приложение Киев Цифровой, выбрать Оповещания и включить Звуки кнопкой переключения.

Пользователям смартфонов на Android нужно выбрать Настройки, а затем нажать на Программы. После этого выбираем Разрешить звук кнопкой переключения.

Также не стоит забывать, что при поддержке Минцифры в Украине запустили приложение Воздушная тревога. Оно будет оповещать пользователей о сиренах для оперативной реакции на начало и окончание тревог. Приложение уже можно скачать тут в Google Play Market и AppStore, и для использования не нужна регистрация.

Сейчас миллионы украинцев получают актуальную информацию через мессенджеры и соцсети. Такой поток информации значительно влияет на мобильную сеть, замедляя ее работу. В Минцифре рассказали, как нагрузку можно уменьшить — это критически важно в нынешних реалиях. Так, рекомендуется присоединяться к домашнему Wi-Fi при первой возможности, а также отключить автозагрузку медиа на смартфонах.