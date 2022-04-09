У додатку Київ Цифровий доступна нова функція. Тепер користувачі мають можливість повідомити про пошкоджені та зруйновані внаслідок російсько-української війни будинки, школи, лікарні, мости та інші об’єкти.

Як передати свідчення про руйнування в Київ Цифровий – далі в матеріалі.

Оновити додаток та зайти в нього. Знайти розділ Свідчення громадян та Свідчення про руйнування. Далі натиснути Надати свідчення. Опісля заповнити форму – об’єкт руйнування і місце руйнування. Вказати тип та описання руйнування. Додати свідків, які можуть підтвердити руйнування, та прикріпити фото.

Проєкт забезпечує вашу конфіденційність та захищає приватність показань. Публічною під час війни є лише узагальнена статистика.

Злочинці понесуть відповідальність за кожне пошкодження. А ваші свідчення стануть цеглою для відновлення прекрасної та незламної України.

Читайте:

Як увімкнути сигнал про повітряну тривогу в додатку Київ Цифровий

Карта повітряних тривог в Україні – онлайн