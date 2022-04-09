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Свідчення про руйнування: в Київ Цифровий доступна нова функція

9 Квітня 2022, 15:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Свідчення про руйнування: в Київ Цифровий доступна нова функція
Джерело: ДСНС

У додатку Київ Цифровий доступна нова функція. Тепер користувачі мають можливість повідомити про пошкоджені та зруйновані внаслідок російсько-української війни будинки, школи, лікарні, мости та інші об’єкти.

Як передати свідчення про руйнування в Київ Цифровий – далі в матеріалі.

  1. Оновити додаток та зайти в нього.
  2. Знайти розділ Свідчення громадян та Свідчення про руйнування.
  3. Далі натиснути Надати свідчення.
  4. Опісля заповнити форму – об’єкт руйнування і місце руйнування.
  5. Вказати тип та описання руйнування.
  6. Додати свідків, які можуть підтвердити руйнування, та прикріпити фото.

Проєкт забезпечує вашу конфіденційність та захищає приватність показань. Публічною під час війни є лише узагальнена статистика.

Злочинці понесуть відповідальність за кожне пошкодження. А ваші свідчення стануть цеглою для відновлення прекрасної та незламної України.

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