У додатку Київ Цифровий доступна нова функція. Тепер користувачі мають можливість повідомити про пошкоджені та зруйновані внаслідок російсько-української війни будинки, школи, лікарні, мости та інші об’єкти.
Як передати свідчення про руйнування в Київ Цифровий – далі в матеріалі.
- Оновити додаток та зайти в нього.
- Знайти розділ Свідчення громадян та Свідчення про руйнування.
- Далі натиснути Надати свідчення.
- Опісля заповнити форму – об’єкт руйнування і місце руйнування.
- Вказати тип та описання руйнування.
- Додати свідків, які можуть підтвердити руйнування, та прикріпити фото.
Проєкт забезпечує вашу конфіденційність та захищає приватність показань. Публічною під час війни є лише узагальнена статистика.
Злочинці понесуть відповідальність за кожне пошкодження. А ваші свідчення стануть цеглою для відновлення прекрасної та незламної України.
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