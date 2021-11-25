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Осенняя распродажа в Steam: какие игры можно купить со скидкой

25 ноября 2021, 14:11
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Геймер
Источник: Unsplash

Крупнейший игровой магазин Steam объявил о старте Осенней распродажи. Пользователи библиотеки смогут приобрести тысячи игр с огромной скидкой — акция продлится до 1 декабря.

Steam

Искать товары со скидкой можно как в поиске по названию, так и по рубрикам и жанрам.

Также 1 декабря закончится отбор игр на премию The Steam Awards, в которой сами игроки будут выбирать победителей. О результатах премии станет известно уже 3 января 2022 года.

Подборка игр с осенней распродажи в Steam и скидки на них:

  • Back 4 Blood — 30%;
  • Black Book — 25%;
  • Cyberpunk 2077 — 50%;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 50%;
  • Deathloop — 50%;
  • Death Stranding — 70%;
  • Horizon Zero Dawn — 50%;
  • Life is Strange: True Colors — 35%;
  • Loop Hero — 40%;
  • Marvel’s Guardians of the Galaxy — 35%;
  • Mass Effect Legendary Edition — 42%;
  • New World — 25%;
  • Resident Evil Village — 50%;
  • Tails of Iron — 25%.

Помимо огромного количества скидок, Steam также привлекает пользователей продажей популярных игр. К примеру, количество игроков в симуляторе жизни фермера Farming Simulator 22 достигло отметки в 105 тыс. человек.

Статистика игрового магазина показала, что новая часть намного популярнее предыдущей, которая появилась в продаже в 2018 году. Для сравнения, симулятору удалось догнать новую часть культовой серии Battlefield 2042 — у нее пиковый онлайн был около 105 тыс. человек.

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Источник
Steam
Теги
Игры , Видеоигры
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