Крупнейший игровой магазин Steam объявил о старте Осенней распродажи. Пользователи библиотеки смогут приобрести тысячи игр с огромной скидкой — акция продлится до 1 декабря.

Искать товары со скидкой можно как в поиске по названию, так и по рубрикам и жанрам.

Также 1 декабря закончится отбор игр на премию The Steam Awards, в которой сами игроки будут выбирать победителей. О результатах премии станет известно уже 3 января 2022 года.

Подборка игр с осенней распродажи в Steam и скидки на них:

Back 4 Blood — 30%;

Black Book — 25%;

Cyberpunk 2077 — 50%;

Disco Elysium — The Final Cut — 50%;

Deathloop — 50%;

Death Stranding — 70%;

Horizon Zero Dawn — 50%;

Life is Strange: True Colors — 35%;

Loop Hero — 40%;

Marvel’s Guardians of the Galaxy — 35%;

Mass Effect Legendary Edition — 42%;

New World — 25%;

Resident Evil Village — 50%;

Tails of Iron — 25%.

Помимо огромного количества скидок, Steam также привлекает пользователей продажей популярных игр. К примеру, количество игроков в симуляторе жизни фермера Farming Simulator 22 достигло отметки в 105 тыс. человек.

Статистика игрового магазина показала, что новая часть намного популярнее предыдущей, которая появилась в продаже в 2018 году. Для сравнения, симулятору удалось догнать новую часть культовой серии Battlefield 2042 — у нее пиковый онлайн был около 105 тыс. человек.