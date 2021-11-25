Крупнейший игровой магазин Steam объявил о старте Осенней распродажи. Пользователи библиотеки смогут приобрести тысячи игр с огромной скидкой — акция продлится до 1 декабря.
Искать товары со скидкой можно как в поиске по названию, так и по рубрикам и жанрам.
Также 1 декабря закончится отбор игр на премию The Steam Awards, в которой сами игроки будут выбирать победителей. О результатах премии станет известно уже 3 января 2022 года.
Подборка игр с осенней распродажи в Steam и скидки на них:
- Back 4 Blood — 30%;
- Black Book — 25%;
- Cyberpunk 2077 — 50%;
- Disco Elysium — The Final Cut — 50%;
- Deathloop — 50%;
- Death Stranding — 70%;
- Horizon Zero Dawn — 50%;
- Life is Strange: True Colors — 35%;
- Loop Hero — 40%;
- Marvel’s Guardians of the Galaxy — 35%;
- Mass Effect Legendary Edition — 42%;
- New World — 25%;
- Resident Evil Village — 50%;
- Tails of Iron — 25%.
Помимо огромного количества скидок, Steam также привлекает пользователей продажей популярных игр. К примеру, количество игроков в симуляторе жизни фермера Farming Simulator 22 достигло отметки в 105 тыс. человек.
Статистика игрового магазина показала, что новая часть намного популярнее предыдущей, которая появилась в продаже в 2018 году. Для сравнения, симулятору удалось догнать новую часть культовой серии Battlefield 2042 — у нее пиковый онлайн был около 105 тыс. человек.