Популярный мессенджер Telegram запускает премиальную подписку, которая будет называться Telegram Premium.

С момента своего основания мессенджер был бесплатный, но в 2021 году компания все же решила его монетизировать и запустила рекламу. Вскоре основатель компании Павел Дуров сказал, что они приступили к разработке премиальной подписки, с помощью которой эту рекламу можно отключить. Запуск ожидался к концу ноября 2021 года.

В мае 2022 года бывший разработчик Telegram Григорий Клюшников поделился деталями платной подписки, которой, по его словам, вскоре смогут пользоваться юзеры мессенджера. Telegram Premium уже находится в бета-версии для Android.

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Что изменится в Telegram Premium

Удвоение лимитов. Количество чатов в папке вырастет со 100 до 200, подписки в каналах и супергруппах — с 500 до 1000, количество папок — с 10 до 20, закрепленных диалогов в основной вкладке — с пяти до 10 и внутри папки — со 100 до 200, количество публичных ссылок для каналов и супергрупп — с 10 до 20, избранных стикеров — с пяти до 10, сохраненных GIF-анимаций — с 200 до 400, подключенных к приложению аккаунтов с уникальными номерами — с трех до четырех. Больший объем загрузки файлов. Максимум вырастет с 2 до 4 ГБ; Скорость загрузки станет более высокой. Анимированные аватары — при раскрытии профиля пользователя и в списке чатов и диалогах.

Новые функции в Telegram Premium

Уникальные реакции на сообщения. Конвертация голосовых сообщений в текст. Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами. Расширенное управление диалогами. Значок у профиля в виде звезды. Дополнительные значки приложения Telegram.

Стоимость Telegram Premium

Стоимость подписки Telegram Premium — $4.99 в месяц. Купить ее пока что нельзя.