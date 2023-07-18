Стартувало бета-тестування: у Дії можна подати заявку на отримання компенсації за житло

У застосунку Дія стартувало бета-тестування подання заявок на отримання компенсації за знищене житло через війну. Це другий етап послуги єВідновлення.

Поки що подати заявки можуть власники знищеного житла в Мощуні та Бородянці Київської області. Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Стати тестувальниками можуть українці, які:

досягли 18 років;

мають верифікований РНОКПП;

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;

мають зруйнований будинок на території села Мощун у Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка;

є єдиним власником майна, який зареєстрований у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Згодом комісія, створена при громаді, розгляне заявку, проведе обстеження житла та ухвалить рішення про призначення компенсації.

Сама ж компенсація надаватиметься у формі безготівкового житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі квартири або приватного будинку на первинному чи вторинному ринках.

Після бета-тесту отримати компенсацію зможуть і жителі інших населених пунктів. Поки що йдеться тільки про житло, яке розташоване на неокупованій частині України.

Нагадаємо, 10 травня в Дії запустили єВідновлення. За допомогою цієї послуги можна отримати допомогу від держави на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Це стосується житла, яке підлягає відновленню і не було повністю відремонтовано. Максимальна сума – 200 тис. грн.