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Стартувало бета-тестування: у Дії можна подати заявку на отримання компенсації за житло

18 Липня 2023, 16:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дія, телефон
Джерело: Pexels

У застосунку Дія стартувало бета-тестування подання заявок на отримання компенсації за знищене житло через війну. Це другий етап послуги єВідновлення.

Поки що подати заявки можуть власники знищеного житла в Мощуні та Бородянці Київської області. Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Стати тестувальниками можуть українці, які:

  • досягли 18 років;
  • мають верифікований РНОКПП;
  • попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;
  • мають зруйнований будинок на території села Мощун у Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка;
  • є єдиним власником майна, який зареєстрований у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Згодом комісія, створена при громаді, розгляне заявку, проведе обстеження житла та ухвалить рішення про призначення компенсації.

Сама ж компенсація надаватиметься у формі безготівкового житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі квартири або приватного будинку на первинному чи вторинному ринках.

Після бета-тесту отримати компенсацію зможуть і жителі інших населених пунктів. Поки що йдеться тільки про житло, яке розташоване на неокупованій частині України.

Нагадаємо, 10 травня в Дії запустили єВідновлення. За допомогою цієї послуги можна отримати допомогу від держави на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Це стосується житла, яке підлягає відновленню і не було повністю відремонтовано. Максимальна сума – 200 тис. грн.

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