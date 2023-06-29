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Пока что не для всех: в Дія появилась возможность смены места проживания

29 июня 2023, 19:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

В сервис Дія вернули возможность смены места проживания. Услуга на сегодняшний день доступна в режиме бета-теста, и пока не для военнообязанных.

О новой функции рассказали в Минцифре. 

Чтобы сменить место жительства, больше не нужно посещать ЦПАУ и органов регистрации — система будет полностью автоматизированной. Примечательно, что данные в регистр будут вноситься без вмешательства человека, что уменьшит риск ошибки или появления некорректных данных. 

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно соответствовать следующим требованиям:

  • иметь ID-карточку или загранпаспорт, налоговый номер;
  • быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
  • не быть военнообязанным;
  • иметь право собственности на жилье, которое было внесено в Регистр недвижимости с 2013 года.

В Минцифры предупредили, что услуга пока будет доступной для детей, женщин и остальных невоеннообязанных украинцев.

Чтобы оценить функцию уже сейчас, нужно записаться в бета-тестеры сервиса.

Недавно в Минцифры анонсировали новые услуги в Дія, которые заметно спростят жизнь, в том числе и автолюбителям. К примеру, скоро появится растаможка авто онлайн, а также возмещение вкладов и перерегистрация транспортного средства. Даже документы об образовании будут отображаться в сервисе онлайн.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Дія Мінцифри
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