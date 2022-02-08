В Украине запускают Дія. City — специальный правовой режим, цель которого — создать комфортные условия для всех, кто работает в ІТ-отрасли.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках Дія.Саммит 2022.

— Мы запускаем Дія. City. Это цифровая столица электронного государства. Дія.City — это один из лучших налоговых и правовых режимов, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина трансформируется в страну продуктивных компаний и стартапов.

– Благодаря Дія.City доля IT-компаний в ВВП нашей страны возрастет с 4% до 10%, а доход отрасли вырастет до $16,5 млрд. Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы. Мы хотим построить самое удобное государство в мире относительно публичных услуг, но мир не стоит на месте. Люди – это самое главное, что есть в каждой стране мира. А талантливые люди – это основа каждой экономики. И нам нужно действовать не только так, чтобы украинцы оставались дома, но и привлекать таланты со всего мира, – отметил глава государства.

По словам президента, к Дія.City смогут присоединяться не только украинские IT-компании, но и иностранные.

– Насколько я знаю, уже сегодня к Дія.City присоединятся ведущие наши и иностранные компании, – добавил Владимир Зеленский.