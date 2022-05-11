Apple сняла с производства iPod Touch — это последний музыкальный плеер компании, который был доступен для покупки.

Теперь магазины будут распродавать те устройства, которые хранились на складах.

— Музыка всегда была частью нашего ядра в Apple. iPod повлиял не только на музыкальную индустрию — он также изменил то, как музыку находят, слушают и распространяют, — заявил старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак.

Однако музыкальные плееры iPod утратили свою актуальность — все его функции могут повторить iPhone, iPad и другие устройства Apple. Компании попросту невыгодно производить гаджет, который не пользуется популярностью.

В сам планшет не вносили кардинальные изменения — до сегодняшнего дня он продавался без FaceID или продвинутой камеры. Его дисплей остался на уровне смартфона iPhone 5, который представили еще в 2012 году.

Первый iPod показали миру в октябре 2001 года — это была революция в мире музыки. Вместо компакт-дисков был небольшой девайс, в память которого помещались тысячи песен.

Сейчас у Apple другие задачи — уже в сентябре компания должна представить новые смартфоны. Линейка iPhone 14 получит обновленный дизайн, а между базовыми версиями и моделями Pro заметно увеличится разрыв в технических возможностях. Флагманские модификации получат новую 48-мегапиксельную камеру, а также новый чипсет A16 от Apple. Обычные смартфоны получат процессор и камеру от прошлогодних iPhone 13.