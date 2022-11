Сооснователь Twitter Джек Дорси извинился за массовые увольнения сотрудников Илоном Маском

Сооснователь Twitter Джек Дорси прокомментировал массовые увольнения сотрудников Илоном Маском, новым владельцем соцсети. Дорси взял всю ответственность на себя и раскритиковал миллиардера за кардинальные изменения.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

— jack (@jack) November 5, 2022