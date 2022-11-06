Сооснователь Twitter Джек Дорси извинился за массовые увольнения сотрудников Илоном Маском

Сооснователь Twitter Джек Дорси прокомментировал массовые увольнения сотрудников Илоном Маском, новым владельцем соцсети. Дорси взял всю ответственность на себя и раскритиковал миллиардера за кардинальные изменения.

— Все работники Twitter очень сильные и стойкие. Они всегда найдут выход, каким бы трудным ни был момент. Я понимаю, что многие злятся на меня. Понимаю, что несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации — я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу прощения за это, — признался Джек.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that. — jack (@jack) November 5, 2022 Сейчас смотрят

Джек Дорси является основателем Twitter и дважды был генеральным директором соцсети. После увольнения в 2007 году он снова занял кресло лидера уже в 2015-м, где пробыл до ноября 2021. Тогда его заменил Параг Агравал, которого Маск уволил в начале ноября вместе с 50% сотрудниками Twitter.

— Илон — единственное решение, которому я доверяю, — заявил Дорси еще в апреле этого года, когда Маск захотел прибрести соцсеть.

Также Джек говорил лично Маску о том, что сделка не должна принести вред соцсети, ведь это слишком важно для человечества.

Совсем недавно Илон Маск раскрыл подробности будущих обновлений Twitter — так, совсем скоро в сервисе появятся длинные сообщения, а также монетизация контента.