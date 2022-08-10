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Налог на Google в действии: Facebook, Instagram, Apple и другие компании отдали Украине $76 млн

10 августа 2022, 12:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

Налог на Google пополнил бюджет Украины на $76 млн за три месяца. Деньги перечислили крупные корпорации, среди которых Google, Apple, Facebook и Instagram.

О преимуществах такого налога заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Чиновник добавил, что за последние три месяца бюджет вместе пополнили сразу 53 крупных компаний на $76 млн. Больше всего отдали крупные корпорации, владеющие соцсетями и магазинами приложений — Google, Apple, Facebook и Instagram.

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— Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов, армия получила значительное финансирование в войну, — заявил Гетманцев.

По заявлениям чиновника, обязательный сбор не привел к банкротству компаний, как это ранее прогнозировали “эксперты”.

Даже сервис для взрослых Onlyfans не пострадал — компания отдала Украине более $600 тыс. 

Налог на Google ввели в Украине в июне 2021 года — речь идет о законе №1525-IX. Суть изменений заключается в обязательном налоге для компаний, зарегистрированных за пределами Украины и предоставляющих цифровые услуги. Корпорации должны отдать нашей стране 20% от своих доходов внутри Украины.

На такой шаг первым пошел сервис Onlyfans и выплатил $305 тыс. Правда, сколько заплатили другие корпорации — не сообщалось.

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