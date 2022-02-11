Компания SpaceX показала готовый к запуску прототип ракеты Starship 20, а также 140-метровую башню для обслуживания космического аппарата под названием Мехазила.

Так, с помощью роботизированного манипулятора на башне удалось присоединить прототип Starship к ракете-носителю Super Heavy Booster 4. С ее помощью SpaceX также хочет поймать космический аппарат при возвращении на Землю.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

Первый прототип ракеты собрали еще в августе 2021 года — тогда это было необходимо для тестов на Земле. Теперь Starship подготовили к орбитальному запуску — изначально его запланировали на конец 2021 года, но сейчас SpaceX хочет получить разрешение на полет до конца февраля.

Кроме того, в Twitter опубликовали видео с тестирования двигателя Raptor 2, которые и будут поднимать ракету в космос.

Raptor 2 generates more than 230 tons of thrust at sea level, up from Raptor 1’s 185 tons pic.twitter.com/o1Rqjwx6Ql — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

Изначально, Starship создавался для колонизации Марса и Луны. Ракета способна доставить людей и ценный груз массой до 150 тонн на околоземную орбиту, а затем самостоятельно вернуться на Землю для повторных миссий.

SpaceX также показали видеоролик, в котором показали процесс колонизации Марса — от запуска ракет с Земли до создания огромного количества стартовых площадок для космических кораблей на красной планете.

Помимо Starship, компания сейчас изучает проблему спутников Starlink — компания потеряла около 40 космических аппаратов из 49 выведенных на орбиту 3 февраля из-за геомагнитной бури.