Компания SpaceX показала готовый к запуску прототип ракеты Starship 20, а также 140-метровую башню для обслуживания космического аппарата под названием Мехазила.

Так, с помощью роботизированного манипулятора на башне удалось присоединить прототип Starship к ракете-носителю Super Heavy Booster 4. С ее помощью SpaceX также хочет поймать космический аппарат при возвращении на Землю.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA

— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022