10 августа компания Samsung провела ежегодную летнюю презентацию Galaxy Unpacked, во время которой показала новые устройства. Речь идет о двух складных смартфонах Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4, умных часах Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также наушниках Galaxy Buds 2 Pro.

Самые главные устройства мероприятия — Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4. Особых изменений у гаджетов не найти. Компактный Galaxy Flip 4 получил передовой процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, и с ним будет работать 8 Гб оперативной памяти. Компания решила добавить защиту экрана Gorilla Glass Victus+, а также увеличенный аккумулятор — 3700 мАч, против прошлогодней модели с 3 400 мАч.

В Samsung также улучшили обработку снимков, особенно в темное время суток. Основная камера — сдвоенный блок с 12 Мп и широкоугольным объективом. Фронтальная камера получила датчик на 10 Мп.

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Цена за Galaxy Flip 4 стартует от $999, а продажи начнутся 26 августа.

Топовая версия Galaxy Fold 4 также не получила кардинальных изменений — вместо этого ее сделали немного легче, а также оснастили топовым чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1 в паре с 12 Гб ОЗУ. Основная камера получила три объектива, и один из них 50 Мп.

Экран — 7,6 дюйма, и под него спрятали фронтальную камеру на 4 Мп.

Galaxy Fold 4 будет стоить от $1 799, и в продажу он поступит 26 августа.

Умные часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro получили главное обновление касательно автономности — предыдущие версии критиковали за недолговечность. Аккумуляторы стали больше, зарядка быстрее, а надежность выше.

Компания решила изменить дизайн — рамки вокруг циферблата уже не крутятся, как это было ранее. Galaxy Watch 5 выпускаются в размерах 40 и 44 мм, а Pro — в единственном размере 45 мм.

Устройства оснащены процессором Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Часы могут анализировать ЭКГ, частоту сердечных сокращений и состав тела. Новый датчик будет лучше отслеживать фазы сна, а также встроенный GPS, бесконтактные платежи, дополнительный LTE, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Обе модели также имеют защиту от пыли и воды 5ATM и IP68.

Аккумулятор Watch 5 увеличили на 13% и обещают до 40 часов без подзарядки. Pro имеет еще большую батарею емкостью 590 мАч, рассчитанную на 80 часов или 20 часов непрерывного использования GPS без подзарядки.

Galaxy Watch 5 будут стоить от $279, а Pro — от $449.

Samsung также представила наушники Galaxy Buds 2 Pro. Они меньше и удобнее, чем предыдущая версия. О комфорте также позаботились — увеличили вентиляционную решетку, чтобы не было дискомфортно при длительном использовании.

В компании также улучшили объемный звук. Согласно спецификации Samsung, Buds 2 Pro оснащены Bluetooth 5.3 и готовы к работе с LE Audio. Срок службы батареи составляет до пяти часов в режиме воспроизведения с включенным режимом шумоподавления. Buds 2 Pro также имеют рейтинг IPX7 для защиты от воды и пота.

Более 90% пластика в наушниках — переработанный.

Наушники Buds 2 Pro будут стоить от $300, а продажи начнутся уже 26 августа.