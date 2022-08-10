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Смартфони, навушники та годинники: що показала Samsung на Galaxy Unpacked

10 Серпня 2022, 18:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Samsung Galaxy Flip

10 серпня компанія Samsung провела щорічну літню презентацію Galaxy Unpacked, під час якої показала нові пристрої. Йдеться про два складні смартфони Galaxy Fold 4 і Galaxy Flip 4, розумний годинник Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro, а також навушники Galaxy Buds 2 Pro.

Найголовніші пристрої заходу – Galaxy Fold 4 та Galaxy Flip 4. Особливих змін у гаджетів не знайти. Компактний Galaxy Flip 4 отримав передовий процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, і з ним працюватиме 8 Гб оперативної пам’яті. Компанія вирішила додати захист екрана Gorilla Glass Victus+, а також збільшений акумулятор – 3700 мАг, проти торішньої моделі з 3400 мАг.

У Samsung також покращили обробку знімків, особливо у темний час доби. Основна камера – здвоєний блок з 12 Мп та ширококутним об’єктивом. Фронтальна камера одержала датчик на 10 Мп.
Galaxy Flip 4

Зараз дивляться

Ціна за Galaxy Flip 4 стартує від $999, а продажі розпочнуться 26 серпня.

Топова версія Galaxy Fold 4 також не отримала кардинальних змін – натомість її зробили трохи легшою, а також оснастили топовим чіпом Snapdragon 8 Plus Gen 1 у парі з 12 Гб ОЗУ. Основна камера отримала три об’єктиви, і один із них 50 Мп.

Екран – 7,6 дюйма, і під нього сховали фронтальну камеру на 4 Мп.

Fold4

Galaxy Fold 4 коштуватиме від $1 799, і у продаж він надійде 26 серпня.

Розумні годинники Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro отримали головне оновлення щодо автономності – попередні версії критикували за недовговічність. Акумулятори стали більшими, зарядка швидшою, а надійність вищою.

Компанія вирішила змінити дизайн – рамки навколо циферблату вже не крутяться, як це було раніше. Galaxy Watch 5 випускаються в розмірах 40 і 44 мм, а Pro – в єдиному розмірі 45 мм.

Пристрої оснащені процесором Exynos W920 з 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Годинник може аналізувати ЕКГ, частоту серцевих скорочень та склад тіла. Новий датчик краще відстежуватиме фази сну, а також вбудований GPS, безконтактні платежі, додатковий LTE, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi. Обидві моделі також мають захист від пилу та води 5ATM та IP68.

Galaxy Watch 5

Акумулятор Watch 5 збільшили на 13% та обіцяють до 40 годин без підзарядки. Pro має ще більшу батарею місткістю 590 мАг, розраховану на 80 годин або 20 годин безперервного використання GPS без підзарядки.

Galaxy Watch 5 коштуватимуть від $279, а Pro – від $449.

Samsung також представила навушники Galaxy Buds 2 Pro. Вони менші та зручніші, ніж попередня версія. Про комфорт також подбали – збільшили вентиляційні ґрати, щоб не було дискомфортно при тривалому використанні.

Galaxy Buds Pro 2

У компанії також покращили об’ємний звук. Згідно зі специфікацією Samsung, Buds 2 Pro оснащені Bluetooth 5.3 та готові до роботи з LE Audio. Термін служби батареї становить до п’яти годин у режимі відтворення з увімкненим режимом шумопоглинання. Buds 2 Pro також мають рейтинг IPX7 для захисту від води та поту.

Понад 90% пластику в навушниках – перероблений.

Навушники Buds 2 Pro коштуватимуть від $300, а продажі розпочнуться вже 26 серпня.

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