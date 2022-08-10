10 серпня компанія Samsung провела щорічну літню презентацію Galaxy Unpacked, під час якої показала нові пристрої. Йдеться про два складні смартфони Galaxy Fold 4 і Galaxy Flip 4, розумний годинник Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro, а також навушники Galaxy Buds 2 Pro.

Найголовніші пристрої заходу – Galaxy Fold 4 та Galaxy Flip 4. Особливих змін у гаджетів не знайти. Компактний Galaxy Flip 4 отримав передовий процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, і з ним працюватиме 8 Гб оперативної пам’яті. Компанія вирішила додати захист екрана Gorilla Glass Victus+, а також збільшений акумулятор – 3700 мАг, проти торішньої моделі з 3400 мАг.

У Samsung також покращили обробку знімків, особливо у темний час доби. Основна камера – здвоєний блок з 12 Мп та ширококутним об’єктивом. Фронтальна камера одержала датчик на 10 Мп.



Зараз дивляться

Ціна за Galaxy Flip 4 стартує від $999, а продажі розпочнуться 26 серпня.

Топова версія Galaxy Fold 4 також не отримала кардинальних змін – натомість її зробили трохи легшою, а також оснастили топовим чіпом Snapdragon 8 Plus Gen 1 у парі з 12 Гб ОЗУ. Основна камера отримала три об’єктиви, і один із них 50 Мп.

Екран – 7,6 дюйма, і під нього сховали фронтальну камеру на 4 Мп.

Galaxy Fold 4 коштуватиме від $1 799, і у продаж він надійде 26 серпня.

Розумні годинники Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro отримали головне оновлення щодо автономності – попередні версії критикували за недовговічність. Акумулятори стали більшими, зарядка швидшою, а надійність вищою.

Компанія вирішила змінити дизайн – рамки навколо циферблату вже не крутяться, як це було раніше. Galaxy Watch 5 випускаються в розмірах 40 і 44 мм, а Pro – в єдиному розмірі 45 мм.

Пристрої оснащені процесором Exynos W920 з 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Годинник може аналізувати ЕКГ, частоту серцевих скорочень та склад тіла. Новий датчик краще відстежуватиме фази сну, а також вбудований GPS, безконтактні платежі, додатковий LTE, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi. Обидві моделі також мають захист від пилу та води 5ATM та IP68.

Акумулятор Watch 5 збільшили на 13% та обіцяють до 40 годин без підзарядки. Pro має ще більшу батарею місткістю 590 мАг, розраховану на 80 годин або 20 годин безперервного використання GPS без підзарядки.

Galaxy Watch 5 коштуватимуть від $279, а Pro – від $449.

Samsung також представила навушники Galaxy Buds 2 Pro. Вони менші та зручніші, ніж попередня версія. Про комфорт також подбали – збільшили вентиляційні ґрати, щоб не було дискомфортно при тривалому використанні.

У компанії також покращили об’ємний звук. Згідно зі специфікацією Samsung, Buds 2 Pro оснащені Bluetooth 5.3 та готові до роботи з LE Audio. Термін служби батареї становить до п’яти годин у режимі відтворення з увімкненим режимом шумопоглинання. Buds 2 Pro також мають рейтинг IPX7 для захисту від води та поту.

Понад 90% пластику в навушниках – перероблений.

Навушники Buds 2 Pro коштуватимуть від $300, а продажі розпочнуться вже 26 серпня.