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Скупи и запаси: самые яркие мемы о дефиците сахара в России

22 марта 2022, 14:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Меми про цукор

В России на фоне полномасштабного вторжения в Украине 24 февраля возник дефицит некоторых продуктов, в том числе сахара. В сети появилось огромное количество видео и фото, как жители РФ в очередях устраивают драки и забирают пакеты друг у друга.

Мемы о дефиците сараха в России — далее в материале.

Некоторые жители страны-агрессора переделывают иконы, подгоняя их под нынешние реалии. 

Другие — умело находят параллели между постапокалиптическим миром Обитель зла, где снималась актриса с украинскими корнями Мила Йовович. На картинке она убегает от зомби с мешком сахара.

Так, сейчас в России можно получить по лицу не только из-за дамы сердца.

Видео с пенсионарами на тренажерах обрело новый смысл. Теперь они готовятся к захвату “сладкого золота” любой ценой. Сахарные войска — иронично подписал ролик автор.

Сотрудники магазинов уже устали от вопросов о наличии сахара — они цепляют таблички на одежду, чтобы не отвечать сотни раз одинаково посетителям. Явный показатель того, какая ситуация с продуктами.

Так, перекупщиков и спекулянтов не любят в России. Многие думают, что именно они стали причиной дефицита сахара, а не какие-то там санкции. Их полиция наверняка будет всячески мешать такой деятельности, так что в нынешних реалиях предприимчивых людей можно назвать криминальными личностями.

Без сахара уже не сходишь на кухню за сладеньким — жителям россии самое время подумать о своей фигуре, ведь летний сезон уже на носу.

В магазинах начинаются нешуточные разборки. В сети активно обсуждается фото с женщиной, которая едет с автоматом в пакете. Вполне себе реальная картина, учитывая дефицит некоторых продуктов и наглости местных людей.

Разочаруем жителей России — в пустыне Сахара нет сахара. Подраться за сладенькое в море песка не получится.

А если продукты и остались на полках — то цены на них побили исторический максимум.

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Instagram , Війна в Україні
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