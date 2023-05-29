Если вы собираетесь за границу, стоит знать, что за международный роуминг иногда взимается дополнительная плата.

Кроме этого, в Украине действует национальный роуминг между операторами связи. Эта услуга дает возможность вручную переключаться на другие сети, если ваша недоступна.

Как отключить роуминг на телефоне, рассказывают Факты ICTV.

Как отключить роуминг на Android

Перейдите в меню Параметры. Выберите Мобильные данные. В этом разделе должна быть услуга Роуминг данных. Если она включена, нужно перетащить рычаг или нажать на нее. При необходимости подтвердите свои действия. Когда же вам нужно будет активировать Роуминг данных, выполняйте такую же инструкцию.

Как отключить роуминг на iPhone и iPad

Перейдите в меню Параметры. Нажмите на Сотовый интернет или Мобильный интернет. Перетащите рычаг или нажмите на него, чтобы отключить роуминг.

Приобретите планы роуминга

Для того, чтобы избежать платы и более высоких тарифов, можно приобрести план роуминга. Свяжитесь с вашим оператором онлайн или позвоните по телефону. После того, как вы приобретете услугу, ее необходимо включить.

По прибытии в другую страну:

Откройте меню Параметры. Перейдите в Сотовые данные или Мобильные данные. Далее нужно зайти в Опции сотовых данных и включить Роуминг данных.

Как отключить внутренний роуминг на Android

Когда вы настраиваете сеть другого оператора, автовыбор автоматически переключается на ту, где есть связь.

Чтобы оставить сеть одного оператора, сделайте следующее:

Перейдите в меню Настройки. Далее выберите Мобильная сеть или Подключение. В разделе Оператор отключите автоматический выбор сети и подключитесь к нужной.

Как отключить внутренний роуминг на iOS

Перейдите в Параметры и выберите Сотовые данные. После того нажмите на Выбор сети. Отключите автоматический выбор. Выберите сеть нужного оператора.

Если не получилось, повторите несколько раз.