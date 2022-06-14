Пиратские программы помогают хакерам: как защитить свои данные

Киберпреступники могут воровать данные с помощью взломанных популярных программ. В Госспецсвязи напомнили, как защитить себя и личную информацию в сети.

Особую опасность несут платные программы, которые скачивают многие пользователи со сторонних сайтов совершенно бесплатно. Сами сервисы успешно взломали, чтобы сэкономить на оплате услуг. Однако даже в таких программах часто прячутся вирусы, которые могут украсть пароли, и даже данные банковской карточки.

Компания Avast сообщила о распространении вирусов через сайты, которые позволяют скачивать популярные взломанные программы — CCleaner Pro, Microsoft Office, Movavi Video Editor и многие другие. Хакеры умело подделывают сайты, и делают все, чтобы они отображались на первых строчках в рекомендациях поисковых систем.

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Госспецсвязь советует придерживаться несколько простых правил, чтобы защитить свои данные в сети:

Всегда пользуйтесь лицензионными программами; Скачивайте приложения только с официальных сайтов разработчика; Оценивайте поисковую выдачу во время запроса, чтобы не попасть на поддельный сайт злоумышленников; Удалите все взломанные программы, которые ранее устанавливались на устройство; Регулярно обновляйте приложения, чтобы усложнить задачу хакерам и злоумышленникам; Не используйте программы российского производства.

Чтобы скрыть от приложений свое местоположение, можно отключить геолокация на iPhone. Процесс занимает несколько минут, и позволит увеличить время автономной работы смартфона.