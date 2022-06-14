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Интернет

Пиратские программы помогают хакерам: как защитить свои данные

14 июня 2022, 17:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ноутбук
Источник: Depositphotos

Киберпреступники могут воровать данные с помощью взломанных популярных программ. В Госспецсвязи напомнили, как защитить себя и личную информацию в сети. 

Особую опасность несут платные программы, которые скачивают многие пользователи со сторонних сайтов совершенно бесплатно. Сами сервисы успешно взломали, чтобы сэкономить на оплате услуг. Однако даже в таких программах часто прячутся вирусы, которые могут украсть пароли, и даже данные банковской карточки.

Компания Avast сообщила о распространении вирусов через сайты, которые позволяют скачивать популярные взломанные программы — CCleaner Pro, Microsoft Office, Movavi Video Editor и многие другие. Хакеры умело подделывают сайты, и делают все, чтобы они отображались на первых строчках в рекомендациях поисковых систем.

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Госспецсвязь советует придерживаться несколько простых правил, чтобы защитить свои данные в сети:

  1. Всегда пользуйтесь лицензионными программами;
  2. Скачивайте приложения только с официальных сайтов разработчика;
  3. Оценивайте поисковую выдачу во время запроса, чтобы не попасть на поддельный сайт злоумышленников;
  4. Удалите все взломанные программы, которые ранее устанавливались на устройство;
  5. Регулярно обновляйте приложения, чтобы усложнить задачу хакерам и злоумышленникам;
  6. Не используйте программы российского производства.

Чтобы скрыть от приложений свое местоположение, можно отключить геолокация на iPhone. Процесс занимает несколько минут, и позволит увеличить время автономной работы смартфона.

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Источник
Держспецзв’язку
Теги
Кібератака Хакеры
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