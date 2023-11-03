Отныне украинцы могут оплатить штраф за административное нарушение в приложении Дія.
В Министерстве цифровой трансформации заверили, что новая услуга сэкономит время и поможет быстрее закрыть дело без лишней бюрократии.
К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного порядка, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности штраф.
Как оплатить штраф в Дії
- Авторизуйтесь в приложении Дія.
- Перейдите в раздел Услуги — Штрафы — Судебные штрафы.
- Выберите нужный штраф и оплатите его.
Или:
- Перейдите в раздел Услуги — Судебные дела.
- Выберите судебное дело, по которому выписан штраф. Вы увидите об этом отметку на карточке.
- Оплатите штраф.
Квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств ваше дело закроют.
В Минцифры напомнили, что ранее для уплаты штрафа за админнарушение украинцы должны были прийти в суд, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для уплаты. А потом нужно было идти в банк и платить штраф по квитанции.
Фото: Дія