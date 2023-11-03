Отныне украинцы могут оплатить штраф за административное нарушение в приложении Дія.

В Министерстве цифровой трансформации заверили, что новая услуга сэкономит время и поможет быстрее закрыть дело без лишней бюрократии.

К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного порядка, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности штраф.

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Как оплатить штраф в Дії

Авторизуйтесь в приложении Дія. Перейдите в раздел Услуги — Штрафы — Судебные штрафы. Выберите нужный штраф и оплатите его.

Или:

Перейдите в раздел Услуги — Судебные дела. Выберите судебное дело, по которому выписан штраф. Вы увидите об этом отметку на карточке. Оплатите штраф.

Квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств ваше дело закроют.

В Минцифры напомнили, что ранее для уплаты штрафа за админнарушение украинцы должны были прийти в суд, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для уплаты. А потом нужно было идти в банк и платить штраф по квитанции.

Фото: Дія