Компания Apple провела презентацию 12 сентября — фанатам показали кучу интересных новинок. Речь идет об iPhone 15 с Type-C, умные часы Apple Watch с новым экраном, Apple Watch Ultra 2 с топовым чипсетом и наушники AirPods с обновленной зарядкой.

Что показала Apple на презентации 2023 — далее в материале

iPhone 15

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Изюминкой мероприятия 12 сентября стали обновленные смартфоны — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Все модификации получили новую зарядку Type-C вместо Lightning. Теперь смартфоны Apple можно заряжать кабелем от Android-устройств.

Слегка изменился и дизайн — рамки стали закругленными, особенно на задней части. Ожидается, что так смартфон будет удобнее держать.

Размеры новых смартфонов:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

Базовые iPhone 15 получили прошлогодни чипсеты A16, а топовые — обновленный A17 Pro, который на 10% быстрее.

iPhone 15 оснащен OLED-дисплеем Super Retina — пиковая яркость достигает 2000 нит, что в 2 раза больше, чем у предшественников.

iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик от iPhone 14 Pro — есть возможность съемки в 4k-формате.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили корпус из сплава титана и алюминия, а также кнопку Action Button, которую можно настраивать под различные функции.

В Apple уверяют, что им удалось улучить работу камеры — это касается и ночной съемки, и широкоформатного видео.

В компании также раскрыли новые цены — особых изменений в сравнении с прошлогодними моделями не обнаружилось:

Phone 15 — от $799

iPhone 15 Plus — от $899

iPhone 15 Pro — от $999

iPhone 15 Pro Max — от $1199.

Apple Watch 9

На презентации 12 сентября также показали умные часы. Главное изменение — новый чипсет S9, который на 60% мощнее и на 30% быстрее прошлогоднего процессора. Время автономной работы — 18 часов.

Также Siri будет обрабатываться прямо в часах, что делает общение безопасным. Дисплей стал ярче — вдвое больше в сравнении с прошлым годом.

Основной упор был на использование переработанных материалов.

Цена на Apple Watch 9 — от $399.

Apple Watch Ultra 2

Здесь заметно улучшили экран — он получил яркость в 3000 нит, что позволяет все четко видеть даже в солнечный день. Время автономной работы — от 36 до 72 часов в зависимости от режима.

Цена на Apple Watch Ultra 2 — от $799.

AirPods

Новых наушников на презентации 12 сентября Apple так и не представила — во время показа iPhone 15 лишь заявили, что AirPods получат кейс с зарядкой Type-C. Теперь беспроводной гаджет будет заряжаться кабелем от Android-устройств, и от технологии Lightning пришлось отказаться.