Все пользователи смартфонов Apple могут инсталлировать новую операционную систему iOS17. Такую возможность имеют владельцы iPhone XS 2018 года или более новой версии.

По данным технологической компании Apple, операционная система имеет новые возможности и функции, среди которых — StandBy. Это новый полноэкранный режим просмотра, который предоставляет удобную информацию для просмотра на расстоянии во время зарядки iPhone.

В частности, iOS 17 позволит пользователям создать персонализированный плакат контакта на входящий телефонный звонок. Отныне можно отправлять звонок на голосовую почту и просматривать транскрипцию сообщения.

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В то же время пользователи Apple имеют возможность отправить встроенный ответ на сообщение после проведения пальцем вправо. Улучшится и исправление ошибок с большей точностью, потому что iOS 17 будет предлагать интеллектуальные текстовые рекомендации.

Также контакты могут обмениваться контактной информацией после приближения смартфонов друг к другу. Владельцы Apple могут выбрать, чем они хотели бы поделиться с другим пользователем, например, номерами телефонов или адресами электронной почты.

Интерактивные виджеты теперь доступны на iPhone на главном и экране блокировки, а также в новом режиме ожидания.

Теперь пользователи могут загрузить определенную точку карты в Apple Maps, получить доступ к пошаговой навигации, просмотреть примерное время прибытия, найти места, когда iPhone не подключен к сотовой сети или Wi-Fi.