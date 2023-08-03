Сергей Тронь: Цена биткоина подскочила на 20% и вышла на плато, с которого будет стартовать новый рост крипты

Владелец глобальной компании по добыче цифровых активов White Rock Management и криптоинвестор Сергей Тронь рассказал о событиях на рынке и ожиданиях инвесторов.

Как меняется политика национальных финансовых регуляторов к биткоину и находит ли это отражение в законодательной базе, станет ли легализация крипты драйвером запуска новых проектов — читайте далее в материале.

— Сергей, в новостном потоке возникает все больше сообщений не только от участников криптовалютного рынка и активистов, к которым все привыкли, но и от властей разных стран — и по части регулирования, и по части налоговых льгот. Как считаете, действительно меняется отношение чиновников к отрасли?

— Думаю, да. На самом деле ощущается изменение отношения разных финансовых регуляторов, налоговых органов, министров, прочих высокопоставленных чиновников и политиков. Особенно впечатлили последние заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего на конференции Heal-the-Divide PAC. Прогрессивные и полезные для рынка.

Кеннеди предложил обеспечить биткоином американский доллар, чей статус как международной валюты пошатнулся в последнее время из-за роста инфляции и непростой ситуации на рынках. Он поставил крипту в один ряд с золотом и платиной, назвал ее твердой валютой. В этой твердости сейчас нуждается доллар.

На 100% согласен с американским демократом, в котором криптовалютное сообщество сейчас видит единомышленника. Не только потому, что мы годами объясняли эти же тезисы официальным властям по всему миру, но и потому что это правда.

Если США хотят решить свои макроэкономические (в первую очередь инфляционные) проблемы и сложности с госдолгом, то чиновникам стоит прислушаться к Кеннеди. Особенно с оглядкой на происходящую сейчас разработку в Соединенных Штатах нового законодательства для рынка криптовалют.

Не нужно видеть в его представителях противников, мы — союзники. Готовые к взаимовыгодному сотрудничеству: поддержка чиновников будет играть на развитие криптовалютного рынка, а сама крипта позволит поддержать экономику страны. Причем это касается не только США, но и многих других государств.

— А власти других стран действительно соглашаются на сотрудничество?

— Конечно, это очевидно. Что находит подтверждение в законодательной базе. Чиновники начали понимать, что бороться против биткоина и других криптовалют нет смысла. Намного продуктивнее начать формулировать цивилизованные правила игры, тогда никто не будет прятаться и что-то обходить. Можно будет расширить налоговую базу, внедрить вменяемые налоговые ставки и условия взимания налогов, что позволит нарастить сборы в госбюджеты.

Где-то еще возникают определенные перегибы, где-то до конца не понимают природу криптосделок и рынка, но мы с этим работаем и получаем адекватный отклик. С этим действительно можно работать, приходить к взаимопониманию.

Особенно, когда чиновники видят реальный эффект. Приток инвестиционного капитала в свои страны и налоговые поступления. Криптоинвесторы сейчас все больше интересуются Сингапуром, Португалией, Мальтой и прочими странами для видения бизнеса.

Вон власти Лихтенштейна, например, недавно пообещали, что позволят своим гражданам использовать биткоин для оплаты государственных услуг. А Сальвадор легализовал крипту еще в 2021-ом, и она там стала средством платежа. Никто не говорит, что это гарантирует экономике мгновенный экономический рост, над ним еще надо работать и развивать рынок. Тогда будет эффект.

— Такая легализация выливается в новые проекты?

— Если инициативу не гасить, она будет давать плоды. Например, крупнейшая мировая криптобиржа Binance еще в 2022 году купила японскую платформу Sakura Exchange BitCoin, а на днях сообщила о запуске в августе 2023 года своих услуг на этой площадке. Уверяют, что они будут адаптированы под законодательство Японии. От той же Binance ждут новых проектов и на других азиатских рынках — в частности, в Южной Корее и Таиланде.

Это только один пример из последних. Еще большой интерес наблюдается по части развития цифровых валют центробанков разных стран (CBDC), что подтвердило недавнее исследование Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Он сообщил, что до 2030 года может появиться сразу 15 таких цифровых валют. Пока их запущено лишь четыре: в Нигерии, Ямайке, на Багамских, Карибских островах.

— Криптоактивистов и майнеров часто критикуют за крупные энергетические расходы, наносящие урон…

— Над решением этой проблемы работают, и уже есть впечатляющие результаты. По всему миру активно развивается то, что я называю “зеленым” майнингом.

В тех же Соединенных Штатах в штате Техас энергию вовсю получают от факельного сжигания газа (попутно сокращая выбросы CO2), а возле Ниагарского водопада (штат Нью-Йорк) — от гидроэнергетики. Все — возобновляемые источники энергии. Они становятся все более популярными в разных уголках планеты.

В Сальвадоре для майнинга хотят использовать энергию вулкана, а в Коста-Рике на базе гидроэлектростанции Poas уже создали дата-центр на 650 майнинговых установок.

Еще в прошлом году исследователи Bitcoin Mining Council высчитали, что доля экологической энергии в добыче биткоина достигла 60%. А еще добавили, что потребление электроэнергии для майнинга упало на треть, при этом майнеры Bitcoin генерируют лишь 0,09% от всех выбросов углекислого газа в атмосферу.

— Чем сильнее растет интерес инвесторов к криптовалютам, тем чаще люди становятся жертвами мошенников. Что посоветуете новичкам?

— Всегда оставаться на чеку. К сожалению, число жуликов увеличивается, а их уловки становятся все более изощренными. Это касается не только крипты, но любых активов — воровство с классических банковских счетов, увы, также растет.

В СМИ сообщают о самых невероятных историях. Например, недавно стало известно, что американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения супругам из штата Теннесси в США в создании с июля 2022 года по январь 2023 года мошеннической криптосхемы на $6 млн по торговле фьючерсными контрактами.

Пирамида носила название “Благословения Бога через криптовалюту” — что-то невероятное. Казалось бы, люди на такое не купятся, но власти сообщили, что в пирамиде участвовало свыше 100 человек.

Чаще всего мошенники применяют к своим жертвам методы фишинга и социальной инженерии — выуживание обманом финансовой информации, чтобы потом разорить счета людей. Важно не забывать о том, что никому нельзя предоставлять такие данные и верить в сказочные обещания заработка.

— Но все хотят разбогатеть, потому и вкладываются в криптовалюты, в первую очередь, в биткоин. Одно время его курс стабильно рос и преодолевал отметку $30 тыс. за монету, а сейчас топчется на месте, а иногда даже проседает. Что дальше будет с курсом?

— Не вижу в этом ничего удивительного. В начале лета цена биткоина махом подскочила более чем на 20%, и теперь вышла на плато. То, что она не откатилась к исходным позициям, а крепко зафиксировалась около уровня $30 тыс. за один Bitcoin, как раз и говорит об устойчивости тренда. Положительного тренда для криптовалюты.

С этого уровня будет стартовать новый рост крипты под влиянием рыночных факторов. Самых разных: от все еще высокой инфляции, из-за которой Федрезерв США в конце июля поднял свои ставки на 0,25% (до 5,25-5,5% годовых), которая делает привлекательными динамичные криптоактивы, до стабильного спроса на биткоин.

Интересное исследование провели аналитики Glassnode, которые высчитали, что на долгосрочных держателей приходится 75% всех Bitcoin (14,52 млн монет) в обороте. В июле 2023 года баланс таких кошельков вырос на 62,8 тыс. BTC, или на $1,83 млрд.

Это новый исторический максимум. Инвесторы верят в дальнейшее подорожание монет и не торопятся с ними расставаться, что будет не только поддерживать их курс, но и стимулировать рост в будущем.