Легко, доступно и понятно: запущен новый информационный ресурс о криптовалюте и блокчейн-технологии GAGARIN NEWS

Первое в мире развлекательно-информационное шоу о крипте и блокчейне GAGARIN SHOW, которое выходит на YouTube с 2020 года, масштабируется. Его учредители сообщают о начале работы портала GAGARIN NEWS.

GAGARIN NEWS – это интернет-ресурс криптоновостей для читателей со всего мира. Все о крипте, все для крипты на английском, украинском и русском языках.

GAGARIN NEWS шаг за шагом будет привлекать читателей в мир криптовалют. Редакция стремится популяризировать новую эру крипты и блокчейна, необратимо изменяющую цивилизацию и мир прямо сейчас. В будущем благодаря современным алгоритмам ресурс будет предоставлять уникальные технические инструменты.

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— Технология блокчейн набирает обороты и вызывает интерес у все большего количества людей. Ведь блокчейн уверенно вышел на геополитическую арену и стал рычагом глобальных действий в экономике и обществе. Вместе с тем, эта новейшая технология до сих пор остается terra incognita для большого количества людей. Так что миссия GAGARIN NEWS — популяризировать блокчейн и сделать технологию массовой, предоставлять качественный контент, глубокую аналитику, которая пригодится тем, кто только заходит в индустрию, и тем, кто давно уже в ней, — говорит инициатор и основатель проекта Владимир Носов, СЕО криптовалютной биржи WhiteBIT.

Команда GAGARIN NEWS создаст свежий продукт, который будет выделяться эксклюзивным визуальным рядом и нетривиальным контентом. Речь идет не только о новостях, но и о статьях, аналитике, интервью и авторском мнении. В будущем читателей ожидают ролики и подкасты. Также редакция будет вести календарь событий в мире крипт.

Публикации GAGARIN NEWS будут иметь два режима — “новичок” и “продвинутый пользователь”, с возможностью их выбора. Таким образом, читатели смогут переключать режим и читать статьи, написанные или упрощенно и доступно, или в стиле, ориентированном на людей, которые уже полностью в теме блокчейна. Именно этот формат – “крипта для чайников” и “крипта НЕ для чайников” – уже успешно внедрен в GAGARIN SHOW.

— Я четко осознаю всю актуальность темы блокчейна и глобальный запрос на качественный контент о крипте. К тому же мне небезразлична осведомленность пользователей по этой тематике. Поэтому масштабирование более локального GAGARIN SHOW в международный и многоязычный проект GAGARIN NEWS является вполне логичным шагом нашей команды, последовательно популяризирующей крипту как индустрию, — подчеркивает Владимир Носов.

Справка:

Владимир Носов – предприниматель, СЕО WhiteBIT, крупнейшей криптовалютной биржи Европы. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

GAGARIN SHOW — первое в мире развлекательно-информационное шоу о криптовалютах с многотысячной аудиторией. С июля 2020 года в эфир вышло 77 выпусков, посмотревших 18 млн человек.