Сергій Тронь: Ціна біткоїна підскочила на 20% і вийшла на плато, з якого стартуватиме нове зростання крипти

Власник глобальної компанії з видобутку цифрових активів White Rock Management і криптоінвестор Сергій Тронь розповів про події на ринку та очікування інвесторів.

Як змінюється політика національних фінансових регуляторів до біткоїна і чи знаходить це відображення в законодавчій базі, чи стане легалізація крипти драйвером запуску нових проєктів – читайте далі в матеріалі.

– Сергію, у новинному потоці з’являється дедалі більше повідомлень не тільки від учасників криптовалютного ринку та активістів, до яких усі звикли, а й від влади різних країн – і щодо регулювання, і щодо податкових пільг. Як вважаєте, дійсно змінюється ставлення чиновників до галузі?

– Думаю, так. Насправді відчувається зміна ставлення різних фінансових регуляторів, податкових органів, міністрів, інших високопоставлених чиновників і політиків. Особливо вразили останні заяви кандидата в президенти США від Демократичної партії Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого на конференції Heal-the-Divide PAC. Прогресивні та корисні для ринку.

Кеннеді запропонував забезпечити біткоїном американський долар, чий статус як міжнародної валюти похитнувся останнім часом через зростання інфляції та непросту ситуацію на ринках. Він поставив крипту в один ряд із золотом і платиною, назвав її твердою валютою. Цієї твердості зараз потребує долар.

На 100% згоден з американським демократом, у якому криптовалютна спільнота зараз бачить однодумця. Не тільки тому, що ми роками пояснювали ці ж тези офіційній владі в усьому світі, а й тому що це правда.

Якщо США хочуть розв’язати свої макроекономічні (насамперед інфляційні) проблеми і складнощі з держборгом, то чиновникам варто прислухатися до Кеннеді. Особливо з огляду на розробку в Сполучених Штатах нового законодавства для ринку криптовалют, яка відбувається зараз.

Не потрібно бачити в його представниках супротивників, ми – союзники. Готові до взаємовигідної співпраці: підтримка чиновників гратиме на розвиток криптовалютного ринку, а сама крипта дасть змогу підтримати економіку країни. Причому це стосується не тільки США, а й багатьох інших держав.

– А влада інших країн дійсно погоджується на співпрацю?

– Звичайно, це очевидно. Що знаходить підтвердження в законодавчій базі. Чиновники почали розуміти, що боротися проти біткоїна та інших криптовалют немає сенсу. Набагато продуктивніше почати формулювати цивілізовані правила гри, тоді ніхто не буде ховатися і щось обходити. Можна буде розширити податкову базу, впровадити адекватні податкові ставки та умови справляння податків, що дасть змогу наростити збори до держбюджетів.

Десь ще виникають певні перегини, десь до кінця не розуміють природу криптообігу і ринку, але ми з цим працюємо і отримуємо адекватний відгук. З цим справді можна працювати, приходити до порозуміння.

Особливо, коли чиновники бачать реальний ефект. Приплив інвестиційного капіталу в свої країни і податкові надходження. Криптоінвестори зараз все більше цікавляться Сінгапуром, Португалією, Мальтою та іншими країнами для бачення бізнесу.

Он влада Ліхтенштейну, наприклад, нещодавно пообіцяла, що дозволить своїм громадянам використовувати біткоїн для оплати державних послуг. А Сальвадор легалізував крипту ще 2021-го, і вона там стала засобом платежу. Ніхто не каже, що це гарантує економіці миттєве економічне зростання, над ним ще треба працювати і розвивати ринок. Тоді буде ефект.

– Така легалізація виливається в нові проєкти?

– Якщо ініціативу не гасити, вона даватиме плоди. Наприклад, найбільша світова криптобіржа Binance ще у 2022 році купила японську платформу Sakura Exchange BitCoin, а днями повідомила про запуск у серпні 2023 року своїх послуг на цьому майданчику. Запевняють, що вони будуть адаптовані під законодавство Японії. Від тієї ж Binance чекають нових проєктів і на інших азійських ринках – зокрема, у Південній Кореї та Таїланді.

Це тільки один приклад з останніх. Ще великий інтерес спостерігається щодо розвитку цифрових валют центробанків різних країн (CBDC), що підтвердило нещодавнє дослідження Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS). Він повідомив, що до 2030 року може з’явитися одразу 15 таких цифрових валют. Поки що їх запущено лише чотири: у Нігерії, Ямайці, на Багамських, Карибських островах.

– Криптоактивістів і майнерів часто критикують за великі енергетичні витрати, що завдають шкоди…

– Над вирішенням цієї проблеми працюють, і вже є вражаючі результати. По всьому світу активно розвивається те, що я називаю “зеленим” майнінгом.

У тих же Сполучених Штатах у штаті Техас енергію щосили отримують від факельного спалювання газу (водночас скорочуючи викиди CO2), а біля Ніагарського водоспаду (штат Нью-Йорк) – від гідроенергетики. Все – поновлювані джерела енергії. Вони стають дедалі популярнішими в різних куточках планети.

У Сальвадорі для майнінгу хочуть використовувати енергію вулкана, а в Коста-Ріці на базі гідроелектростанції Poas уже створили дата-центр на 650 майнінгових установок.

Ще торік дослідники Bitcoin Mining Council вирахували, що частка екологічної енергії у видобутку біткоїна сягнула 60%. А ще додали, що споживання електроенергії для майнінгу впало на третину, при цьому майнери Bitcoin генерують лише 0,09% від усіх викидів вуглекислого газу в атмосферу.

– Що сильніше зростає інтерес інвесторів до криптовалют, то частіше люди стають жертвами шахраїв. Що порадите новачкам?

– Завжди залишатися напоготові. На жаль, кількість шахраїв збільшується, а їхні виверти стають дедалі витонченішими. Це стосується не тільки крипти, але будь-яких активів – крадіжки з класичних банківських рахунків, на жаль, також зростають.

У ЗМІ повідомляють про найнеймовірніші історії. Наприклад, нещодавно стало відомо, що американська Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула обвинувачення подружжю зі штату Теннессі у США у створенні з липня 2022 року до січня 2023 року шахрайської криптосхеми на $6 млн із торгівлі ф’ючерсними контрактами.

Піраміда мала назву “Благословення Бога через криптовалюту” – щось неймовірне. Здавалося б, люди на таке не купляться, але влада повідомила, що в піраміді брали участь понад 100 осіб.

Найчастіше шахраї застосовують до своїх жертв методи фішингу та соціальної інженерії – вивуджування обманом фінансової інформації, щоб потім розорити рахунки людей. Важливо не забувати про те, що нікому не можна надавати такі дані і вірити в казкові обіцянки заробітку.

– Але всі хочуть розбагатіти, тому і вкладаються в криптовалюти, насамперед у біткоїн. Свого часу його курс стабільно зростав і долав позначку $30 тис. за монету, а зараз топчеться на місці, а іноді навіть просідає. Що далі буде з курсом?

– Не бачу в цьому нічого дивного. На початку літа ціна біткоїна махом підскочила більш ніж на 20%, і тепер вийшла на плато. Те, що вона не відкотилася до вихідних позицій, а міцно зафіксувалася близько рівня $30 тис. за один Bitcoin, якраз і свідчить про стійкість тренду. Позитивного тренду для криптовалюти.

З цього рівня стартуватиме нове зростання крипти під впливом ринкових факторів. Найрізноманітніших: від усе ще високої інфляції, через яку Федрезерв США наприкінці липня підняв свої ставки на 0,25% (до 5,25-5,5% річних), що робить привабливими динамічні криптоактиви, до стабільного попиту на біткоїни.

Цікаве дослідження провели аналітики Glassnode, які вирахували, що на довгострокових утримувачів припадає 75% усіх Bitcoin (14,52 млн монет) в обігу. У липні 2023 року баланс таких гаманців зріс на 62,8 тис. BTC, або на $1,83 млрд.

Це новий історичний максимум. Інвестори вірять у подальше подорожчання монет і не поспішають з ними розлучатися, що не тільки підтримуватиме їхній курс, а й стимулюватиме зростання в майбутньому.