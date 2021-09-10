Компания Samsung анонсировала шесть ремешков для часов Galaxy Watch 4, изготовленных из перерабатываемых и экологически чистых материалов, включая кожуру яблока.

Купить ремешки не так уж и просто — это лимитированная серия, которую Samsung создавала вместе с модельером Сами Миро. Он также известен благодаря работе с экологически чистыми переработанными материалами.

И хотя ремешки сделаны из кожуры яблок, цена на них серьезна — от $39,99.

В коллекцию вошли шесть дизайнов, так что каждый сможет найти себе походящий по стилю аксессуар.

По заявлениям Samsung, материал по внешнему виду и структуре похож на кожу, хоть и произведен из фруктов. Некоторые модели сделаны из термопластичного полиуретана, который можно полностью переработать.

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Компания дополнительно позаботилась о внешнем виде часов, выпустив новые дизайны циферблатов, которые отлично совмещаются с новыми ремешками. Их можно бесплатно загрузить в магазине Google Play.

Использование экологически чистых материалов для Samsung не в новинку — компания продает свою продукцию в коробках, которые можно с легкостью переработать.

Напомним, что компания представила Samsung Galaxy Watch 4 в начале августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Среди главных фишек — отображение данных о количестве воды, мышц и костной массы в организме человека. По заявлению Samsung, точность показателей достигает 98%.