В рамках презентации Galaxy Unpacked 2023 компания Samsung представила новую линейку флагманов. В нее вошло три модели смартфонов — Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

Флагманы получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2. Он улучшит производительность и энергоэффективность по сравнению с прошлогодними моделями.

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Используются батареи с увеличенной на 200 мАч вместимостью: 3900 мАч у Galaxy S23 и 4700 мАч у Galaxy S23 Plus. В Galaxy S23 Ultra Батарея не изменилась и имеет емкость 5000 мАч.

В смартфонах серии Galaxy S23 появилась новая селфи-камера, которая включает в себя 12-мегапиксельный сенсор с автофокусом. Некоторые изменения коснулись и дизайна флагмана.

В Galaxy S23 Ultra улучшена камера до 200-мегапиксельной. Базовая версия теперь включает хранилище вместимостью 256 ГБ – вдвое больше, чем в Galaxy S22 Ultra.

Также у этой модели менее закруглены боковые грани и более плоские лицевые и задние панели.

Цены в Украине за базовую модель на 128 Гб начинаются от 39 999 грн, на Galaxy S23 Ultra от 57 999 грн. Продажа стартует с 17 февраля.