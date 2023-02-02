У рамках презентації Galaxy Unpacked 2023 компанія Samsung представила нову лінійку флагманів. До неї увійшло три моделі смартфонів – Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, та Galaxy S23 Ultra.

Флагмани отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 2. Він покращить продуктивність та енергоефективність у порівнянні з торішніми моделями.

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Використовуються батареї зі збільшеною на 200 мАг місткістю: 3900 мАч у Galaxy S23 і 4700 мАч у Galaxy S23 Plus. У Galaxy S23 Ultra Батарея не змінилася і має ємність 5000 мАг.

У смартфонах серії Galaxy S23 з’явилася нова селфі-камера, яка включає 12-мегапіксельний сенсор із автофокусом. Деякі зміни торкнулися дизайну флагмана.

У Galaxy S23 Ultra покращено камеру до 200-мегапіксельної. Базова версія тепер включає сховище місткістю 256 ГБ – удвічі більше, ніж у Galaxy S22 Ultra.

Також у цієї моделі менш закруглені бічні грані та більш плоскі лицьові та задні панелі.

Ціни в Україні за базову модель на 128 Гб розпочинаються від 39 999 грн, на Galaxy S23 Ultra від 57 999 грн. Продаж стартує з 17 лютого.