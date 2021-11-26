Представитель украинской компании GSC раскрыл системные требования долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Комьюнити-менеджер студии подтвердил, что в проекте также не будет кооперативного режима — игроку придется окунуться в историю о сталкерах в зоне ЧАЭС самостоятельно.

— Мы пока не раскрываем подробности о качестве графики и доступных разрешениях. Опубликованные системные требования — предварительные. Финальные цифры будут известны ближе к релизу, — заявил представитель GSC.

Помимо отсутствия возможности прохождения игры с друзьями, геймерам не стоит надеяться и на выход ремастеров предыдущих игр по серии S.T.A.L.K.E.R. Сейчас команда разработчиков полностью сконцентрирована на новом проекте, который выйдет уже в следующем году.

Актуальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Radeon RX 580 8GB или GeForce GTX 1060 6GB

Место на диске: 150 ГБ

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ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Radeon RX 5700 XT 8GB или GeForce RTX 2070 SUPER 8GB или GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Место на диске: 150 ГБ

Напомним, что выхода этой игры фанаты ожидают более 12 лет. Компания GSC несколько раз бралась за разработку продолжения, но после этого замораживала работу. Дату релиза также переносили огромное количество раз.

Известно, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля 2022 года, а пока фанаты могут насладиться небольшим трейлером и артами из игры.