Компания Microsoft официально прекращает поддержку одного из первых в мире браузеров Internet Explorer. Недавно программе исполнилось 27 лет, и за эти годы им пользовались миллионы людей ежедневно.

На его смену пришел Microsoft Edge, который заметно быстрее и надежнее. Однако пользователи сети решили попрощаться с устаревшим браузером, который держался до последнего.

Как соцсеть прощается с Internet Explorer — далее в материале.

27 лет — это огромный промежуток времени, за который дети 90-х уже успели вырасти. Один из пользователей показал, как реагируют опытные пользователи сети на уход браузера.

After 27 years of service, Microsoft is going to retire Internet Explorer for good on June 15th. pic.twitter.com/rIpcHFWoU3 — Product Hunt ???? (@ProductHunt) June 12, 2022

И хотя Internet Explorer уже отошел от дел, его конкуренты продолжат радовать людей. Пользователи сети показали, как хоронят устаревший браузер Google Chrome, Mozilla Firefox и Edge.

Microsoft announced that Internet Explorer is shutting down after 27 years on June 15, 2022#InternetExplorer pic.twitter.com/sP1UInXloJ — Sagar Suhindero (@Rahimbuxsagar) June 13, 2022

Далеко не все огорчены решением Microsoft — многие пользователи сети пользуются другими браузерами уже многие годы.

— Microsoft готовится отказаться от Internet Explorer, которому уже 27 лет. Пользователи Chrome: Да, очень грустно. А впрочем… — делится своими эмоциями пользователь Twitter.

Microsoft prepares to retire internet explorer, it’s 27 year old browser Chrome users : pic.twitter.com/5C8unTqcu6 — SwatKat???? (@swatic12) June 13, 2022

Даже легендарное безразличие ведущего Top Gear Джереми Кларксона приплели к уходу браузера — далеко не все грустят на фоне этой новости.

Microsoft is shutting down internet explorer. pic.twitter.com/LNI5yim03y — Lucius (@ghostlucius) June 15, 2022

Для Internet Explorer уже даже сделали надгробие, но пока только виртуальное.

RIP Internet Explorer

Today Microsoft Is Shutting Down Internet Explorer Browser After 27 Years pic.twitter.com/H3MQuHArSU — DJ 3FOR10 (@DJ_3FOR10) June 15, 2022

— До свидания, старый друг, — прощается с сервисом пользователь Twitter.

Good bye Old friend ???? Microsoft ends support for Internet Explorer.. ???? #InternetExplorer pic.twitter.com/FSF6de1pho — Aurelia????????‍♀️ (@AureliaLeo5) June 15, 2022

Даже крупные зарубежные издания отреагировали на эту новость — с браузером уходит целая эпоха.

— RIP Internet Explorer: Microsoft собирается окончательно уйти в отставку, — заявили в Daily Mail.

RIP Internet Explorer: Microsoft set to finally retire https://t.co/0NcvPhQyLY — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 14, 2022

Уход браузера также сравнили с трогательным моментом в мультфильме История игрушек, где ковбой прощается со своим владельцем.

— Прощания никогда не бывают легкими, — прокомментировал картинку пользователь сети.

Goodbyes are never easy. After 27 years, Today, 15 June 2022 Microsoft is officially shutting down Internet Explorer pic.twitter.com/212wAtYIVE — Muhammad Saad Ameen (@saadameen01) June 15, 2022

Нередко Internet Explorer использовался на новых компьютерах для того, чтобы скачать Google Chrome или любой другой браузер.