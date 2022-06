Microsoft офіційно припиняє підтримку одного з перших у світі браузерів Internet Explorer. Нещодавно програмі виповнилося 27 років, і за ці роки ним користувалися мільйони людей щодня.

На його зміну прийшов Microsoft Edge, який помітно швидший та надійніший. Однак користувачі мережі вирішили попрощатися зі застарілим браузером, який тримався до останнього.

Як соцмережа прощається з Internet Explorer – далі у матеріалі.

27 років – це величезний проміжок часу, за який діти 90-х уже встигли зрости. Один із користувачів показав, як реагують досвідчені користувачі мережі на відхід браузера.

After 27 years of service, Microsoft is going to retire Internet Explorer for good on June 15th. pic.twitter.com/rIpcHFWoU3 — Product Hunt ???? (@ProductHunt) June 12, 2022

І хоча Internet Explorer вже відійшов від справ, його конкуренти продовжать тішити людей. Користувачі мережі показали, як ховають застарілий браузер Google Chrome, Mozilla Firefox та Edge.

Microsoft announced that Internet Explorer is shutting down after 27 years on June 15, 2022#InternetExplorer pic.twitter.com/sP1UInXloJ — Sagar Suhindero (@Rahimbuxsagar) June 13, 2022

Не всі засмучені рішенням Microsoft – багато користувачів мережі користуються іншими браузерами вже багато років.

– Microsoft готується відмовитись від Internet Explorer, якому вже 27 років. Користувачі Chrome: Так, дуже сумно. А втім… – ділиться своїми емоціями користувач Twitter.

Microsoft prepares to retire internet explorer, it’s 27 year old browser Chrome users : pic.twitter.com/5C8unTqcu6 — SwatKat???? (@swatic12) June 13, 2022

Навіть легендарну байдужість ведучого Top Gear Джеремі Кларксона приплели до відходу браузера – далеко не всі сумують на тлі цієї новини.

Microsoft is shutting down internet explorer. pic.twitter.com/LNI5yim03y — Lucius (@ghostlucius) June 15, 2022

Для Internet Explorer вже навіть зробили надгробок, але поки що лише віртуальний.

RIP Internet Explorer

Today Microsoft Is Shutting Down Internet Explorer Browser After 27 Years pic.twitter.com/H3MQuHArSU — DJ 3FOR10 (@DJ_3FOR10) June 15, 2022

– До побачення, старий друже, – прощається з сервісом користувач Twitter.

Good bye Old friend ???? Microsoft ends support for Internet Explorer.. ???? #InternetExplorer pic.twitter.com/FSF6de1pho — Aurelia????????‍♀️ (@AureliaLeo5) June 15, 2022

Навіть великі закордонні видання відреагували на цю новину – з браузером йде ціла епоха.

– RIP Internet Explorer: Microsoft має намір остаточно відправити у відставку, – заявили в Daily Mail.

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 14, 2022

Догляд браузера також порівняли зі зворушливим моментом у мультфільмі Історія іграшок, де ковбой прощається зі своїм власником.

– Прощання ніколи не бувають легкими, – прокоментував картинку користувач мережі.

Goodbyes are never easy. After 27 years, Today, 15 June 2022 Microsoft is officially shutting down Internet Explorer pic.twitter.com/212wAtYIVE — Muhammad Saad Ameen (@saadameen01) June 15, 2022

Нерідко Internet Explorer використовувався на нових комп’ютерах для того, щоб завантажити Google Chrome або будь-який інший браузер.