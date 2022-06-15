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RIP Internet Explorer: у мережі прощаються з легендарним браузером

15 Червня 2022, 15:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Браузер

Microsoft офіційно припиняє підтримку одного з перших у світі браузерів Internet Explorer. Нещодавно програмі виповнилося 27 років, і за ці роки ним користувалися мільйони людей щодня.

На його зміну прийшов Microsoft Edge, який помітно швидший та надійніший. Однак користувачі мережі вирішили попрощатися зі застарілим браузером, який тримався до останнього.

Як соцмережа прощається з Internet Explorer – далі у матеріалі.

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27 років – це величезний проміжок часу, за який діти 90-х уже встигли зрости. Один із користувачів показав, як реагують досвідчені користувачі мережі на відхід браузера.

І хоча Internet Explorer вже відійшов від справ, його конкуренти продовжать тішити людей. Користувачі мережі показали, як ховають застарілий браузер Google Chrome, Mozilla Firefox та Edge.

Не всі засмучені рішенням Microsoft – багато користувачів мережі користуються іншими браузерами вже багато років.

– Microsoft готується відмовитись від Internet Explorer, якому вже 27 років. Користувачі Chrome: Так, дуже сумно. А втім… – ділиться своїми емоціями користувач Twitter.

Навіть легендарну байдужість ведучого Top Gear Джеремі Кларксона приплели до відходу браузера – далеко не всі сумують на тлі цієї новини.

Для Internet Explorer вже навіть зробили надгробок, але поки що лише віртуальний.

– До побачення, старий друже, – прощається з сервісом користувач Twitter.

Навіть великі закордонні видання відреагували на цю новину – з браузером йде ціла епоха.

– RIP Internet Explorer: Microsoft має намір остаточно відправити у відставку, – заявили в Daily Mail.

Догляд браузера також порівняли зі зворушливим моментом у мультфільмі Історія іграшок, де ковбой прощається зі своїм власником.

– Прощання ніколи не бувають легкими, – прокоментував картинку користувач мережі.

Нерідко Internet Explorer використовувався на нових комп’ютерах для того, щоб завантажити Google Chrome або будь-який інший браузер.

– Прощавай, Internet Explorer. Ми завантажили так багато браузерів разом. За тобою сумуватимуть, – заявив фанат програми.

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