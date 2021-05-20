Транснациональная корпорация Microsoft откажется от интернет-браузера Internet Explorer 15 июня 2022 года.

Проект Internet Explorer существовал более 25 лет. 19 мая Шон Линдерсэй, менеджер команды, отвечающей за работу Microsoft Edge, сообщил, что работа браузера будет прекращена летом 2022 года и будет доступна только для некоторых версий Windows 10.

— Мы объявляем, что будущее Internet Explorer в Windows 10 находится в Microsoft Edge. Microsoft Edge не только является более быстрым, безопасным и современным браузером, чем Internet Explorer, но также может решить ключевую проблему — совместимость со старыми устаревшими веб-сайтами и приложениями, — написал Шон Линдерсэй.

Также он сказал, что в Microsoft Edge встроен режим Internet Explorer (IE), поэтому вы сможете получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer прямо из Microsoft Edge.

Microsoft представила платформу для работы в смешанной реальности

В марте Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в виртуальной реальности. Ее можно будет использовать на различных устройствах.

Люди, которые находятся далеко друг от друга, смогут общаться в режиме виртуальной реальности. А инженеры и архитекторы смогут создать 3D-модели любых предметов. Также платформу можно использовать для обучения.

Источник: Microsoft