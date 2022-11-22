Якщо при відключенні електроенергії у вас зникає зв’язок, а слухати новини та музику хочеться, потрібно встановити спеціальні застосунки на смартфон.
FM-радіо дає багато цікавих можливостей у час, коли немає інтернету. Наприклад, прослуховування музики, новин, подкастів та інтерв’ю.
Як слухати радіо без інтернету на Android та iPhone – читайте у матеріалі.
Радіо без інтернету на iPhone
Власники iPhone можуть слухати радіо декількома способами. А саме:
- за допомогою зовнішніх FM-пристроїв;
- радіозастосунків.
Якщо під час відключення світла у вас зовсім зникає зв’язок, можете подумати про купівлю спеціального FM-приймача для iPhone. Він доволі компактний, однак використовує багато заряду на телефоні. За його допомогою можна зловити хвилю і слухати новини безкоштовно.
Якщо ви можете зловити хоч трішки зв’язку, можна встановити та запустити спеціальні застосунки для прослуховування радіо на iPhone. Багато з них є безкоштовними.
Застосунки для прослуховування радіо на iPhone
- Radio UA. Безкоштовна програма, в якій зібрані всі українські радіостанції.
- FM Radio Tuner live Player app. Теж безкоштовна програма для прослуховування музики та новин.
- RadioPlayer: FM-radio online. Популярний в Україні застосунок для того, аби безкоштовно слухати музику найрізноманітніших жанрів: від рока до джазу.
- Radios Ukraine. В застосунку зібрано більшість українських радіостанцій.
- Apple.Music. Стандартний застосунок для того, аби слухати музику і радіодобірки. Однак потрібно зважати на те, що програма – платна.
Радіо без інтернету на Android: безкоштовні застосунки
Для того, аби зловити радіохвилю у застосунках на Android, потрібно зловити хоча б невеличкий зв’язок. Після того завантажте та встановіть один із застосунків:
- Радіо FM. Безкоштовна програма, яка надає доступ до більш ніж 50 тис. онлайн-радіостанцій.
- Audials Play. Програма дозволяє слухати подкасти та новини безкоштовно.
- PCRADIO. Можна слухати навіть без інтернету у більш-менш нормальній якості.
- Просте радіо. Має простий інтерфейс і маленький розмір, що дозволяє завантажувати програму за мінімального зв’язку.
Як ще слухати радіо без інтернету
Важливо пам’ятати, що в більшості сучасних смартфонів є вбудовані програми FM-радіо.
Для того, аби їх слухати без інтернету та зв’язку, знайдіть відповідну програму на своєму мобільному, підключіть у роз’єм навушники, аби вони виконувати роль антени, і насолоджуйтеся музикою або новинами за будь-яких обставин.
Однак набагато доцільнішим і в плані зручності експлуатації, і в плані матеріальних витрат, буде придбання незалежного FM-приймача, що працює самостійно від батарейок або акумулятора.
Ще один можливий варіант – портативні колонки з підтримкою радіо.