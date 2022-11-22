Якщо при відключенні електроенергії у вас зникає зв’язок, а слухати новини та музику хочеться, потрібно встановити спеціальні застосунки на смартфон.

FM-радіо дає багато цікавих можливостей у час, коли немає інтернету. Наприклад, прослуховування музики, новин, подкастів та інтерв’ю.

Як слухати радіо без інтернету на Android та iPhone – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Радіо без інтернету на iPhone

Власники iPhone можуть слухати радіо декількома способами. А саме:

за допомогою зовнішніх FM-пристроїв;

радіозастосунків.

Якщо під час відключення світла у вас зовсім зникає зв’язок, можете подумати про купівлю спеціального FM-приймача для iPhone. Він доволі компактний, однак використовує багато заряду на телефоні. За його допомогою можна зловити хвилю і слухати новини безкоштовно.

Якщо ви можете зловити хоч трішки зв’язку, можна встановити та запустити спеціальні застосунки для прослуховування радіо на iPhone. Багато з них є безкоштовними.

Застосунки для прослуховування радіо на iPhone

Радіо без інтернету на Android: безкоштовні застосунки

Для того, аби зловити радіохвилю у застосунках на Android, потрібно зловити хоча б невеличкий зв’язок. Після того завантажте та встановіть один із застосунків:

Як ще слухати радіо без інтернету

Важливо пам’ятати, що в більшості сучасних смартфонів є вбудовані програми FM-радіо.

Для того, аби їх слухати без інтернету та зв’язку, знайдіть відповідну програму на своєму мобільному, підключіть у роз’єм навушники, аби вони виконувати роль антени, і насолоджуйтеся музикою або новинами за будь-яких обставин.

Однак набагато доцільнішим і в плані зручності експлуатації, і в плані матеріальних витрат, буде придбання незалежного FM-приймача, що працює самостійно від батарейок або акумулятора.

Ще один можливий варіант – портативні колонки з підтримкою радіо.