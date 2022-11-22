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Радіо без інтернету: як зловити хвилю на Android та iPhone

22 Листопада 2022, 18:06
Анна Голішевська Редакторка сайту
Радіо
Джерело: Unsplash

Якщо при відключенні електроенергії у вас зникає зв’язок, а слухати новини та музику хочеться, потрібно встановити спеціальні застосунки на смартфон.

FM-радіо дає багато цікавих можливостей у час, коли немає інтернету. Наприклад, прослуховування музики, новин, подкастів та інтерв’ю.

Як слухати радіо без інтернету на Android та iPhone – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Радіо без інтернету на iPhone 

Власники iPhone можуть слухати радіо декількома способами. А саме:

  • за допомогою зовнішніх FM-пристроїв;
  • радіозастосунків.

Якщо під час відключення світла у вас зовсім зникає зв’язок, можете подумати про купівлю спеціального FM-приймача для iPhone. Він доволі компактний, однак використовує багато заряду на телефоні. За його допомогою можна зловити хвилю і слухати новини безкоштовно.

Якщо ви можете зловити хоч трішки зв’язку, можна встановити та запустити спеціальні застосунки для прослуховування радіо на iPhone. Багато з них є безкоштовними.

Застосунки для прослуховування радіо на iPhone

  1. Radio UA. Безкоштовна програма, в якій зібрані всі українські радіостанції.
  2. FM Radio Tuner live Player app. Теж безкоштовна програма для прослуховування музики та новин.
  3. RadioPlayer: FM-radio online. Популярний в Україні застосунок для того, аби безкоштовно слухати музику найрізноманітніших жанрів: від рока до джазу.
  4. Radios Ukraine. В застосунку зібрано більшість українських радіостанцій.
  5. Apple.Music. Стандартний застосунок для того, аби слухати музику і радіодобірки. Однак потрібно зважати на те, що програма – платна.

Радіо без інтернету на Android: безкоштовні застосунки

Для того, аби зловити радіохвилю у застосунках на Android, потрібно зловити хоча б невеличкий зв’язок. Після того завантажте та встановіть один із застосунків:

  1. Радіо FM. Безкоштовна програма, яка надає доступ до більш ніж 50 тис. онлайн-радіостанцій.
  2. Audials Play. Програма дозволяє слухати подкасти та новини безкоштовно.
  3. PCRADIO. Можна слухати навіть без інтернету у більш-менш нормальній якості.
  4. Просте радіо. Має простий інтерфейс і маленький розмір, що дозволяє завантажувати програму за мінімального зв’язку.

Як ще слухати радіо без інтернету

Важливо пам’ятати, що в більшості сучасних смартфонів є вбудовані програми FM-радіо.

Для того, аби їх слухати без інтернету та зв’язку, знайдіть відповідну програму на своєму мобільному, підключіть у роз’єм навушники, аби вони виконувати роль антени, і насолоджуйтеся музикою або новинами за будь-яких обставин.

Однак набагато доцільнішим і в плані зручності експлуатації, і в плані матеріальних витрат, буде придбання незалежного FM-приймача, що працює самостійно від батарейок або акумулятора.

Ще один можливий варіант – портативні колонки з підтримкою радіо.

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