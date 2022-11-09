Массированные вражеские ракетные обстрелы привели к серьезным повреждениям инфраструктуры. По всей Украине начались плановые отключения электроэнергии.

Перебои со светом очень ослабили мобильную связь и интернет. Однако во время войны поддерживать контакт с родными и друзьями крайне необходимо.

Факты ICTV узнавали, как связаться с человеком, если нет интернета и мобильной связи.

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Специальные мессенджеры

Связаться с человеком без интернета и связи помогут приложения для обмена сообщениями, которые работают в автономном режиме.

Для этого понадобится только заряженный смартфон, Bluetooth и Wi-Fi (если есть).

Приложение Vojer

Он работает там, где не работают другие мессенджеры. Vojer создает собственную безопасную и надежную сеть вокруг вас для автономного общения с близкими. Кроме того, приложение может работать без интернета.

Vojer может отправлять сообщения вашим близким в местах с плохим покрытием мобильной связи или вообще без него.

Кроме того, мессенджер способен работать высоко в горах, метро, в местах со слабым интернетом.

Vojer не бесплатное приложение, за возможность общаться без интернета и связи придется отдать $23,99. Доступен только для пользователей iOS.

Bridgefy

Это приложение использует Bluetooth для соединения с другими смартфонами, на которых запущено приложение. Можно скачать для Android и для iOS.

Bridgefy помогает общаться с пользователями в радиусе 100 метров от вас, но человек должен быть в вашем списке контактов. Есть возможность общаться в личном чате или устраивать групповое общение.

Briar

Этот мессенджер позволяет отправлять сообщения через интернет, но при необходимости работает как обычная программа для отправки сообщений через Bluetooth.

Скачать можно только для Android.

FireChat

Данное приложение может использовать для работы как Bluetooth, так и Wi-Fi. Здесь можно отправлять текстовые сообщения родным, когда нет интернета или сотовой связи.

Мессенджер действует лишь на расстоянии 60 м.

Другие способы

Один из оптимальных и давно забытых способов связи — стационарный телефон. В экстренных случаях он будет надежнее смартфонов, кроме того, можно звонить кому-либо без интернета и мобильной связи.

Еще один вариант – спутниковая связь. Хоть и недешевое удовольствие, однако эффективное.

Еще можно купить ультракоротковолновую рацию, которая не использует частоты, занятые государственными службами. Радиус действия такой рации от 1 до 15 км.

Еще есть вариант — приобрести рации или спутниковые телефоны. Однако найти их в открытом доступе трудно, поскольку большинство из них отправились на фронт для ВСУ.